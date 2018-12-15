الاحتفال بالعيد العالمي للسينما

بمناسبة عيد السينما العالمية الـ123، تقيم المؤسسة العامة للسينما، في دار الأسد للثقافة والفنون، القاعة متعددة الاستعمالات، تظاهرة سينمائية كبيرة تضم نخبة من أهم الأفلام في تاريخ السينما.

تبدأ التظاهرة اليوم وتستمر لمدة أسبوع، ويعرض فيها ثلاثة عشر فيلماً بمعدل فيلمين في اليوم، في حفلتين، الساعة الثالثة والساعة السادسة مساء.

وتفتح التظاهرة بفيلم المخرج البوسني الشهير أمير كوستاريتسا (أبي في رحلة عمل) الحائز السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي عام 1984، يليه فيلم المخرج البولوني الكبير أنجي فايد (رجل من مرمر) المنتج عام 1977 والحائزة جائز النقاد السينمائيين في مهرجان كان.