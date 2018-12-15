الاحتجاجات تضرب الكرة الفرنسية .. تأجيل جديد في الليغ

أربكت الاحتجاجات القائمين على الكرة الفرنسية ما اضطرهم إلى تأجيل عدد من المباريات المقررة ضمن الجولة الثامنة عشرة وقبل الأخيرة من مرحلة الذهاب، ففي الوقت الذي تعيش فيه بعض المدن الفرنسية على وقع مظاهرات لا تخلو من شغب وتحسباً لأن تكون تجمعات الملاعب مرتعاً خصباً لتأجيجه فقد ارتأت رابطة الليغ آن تأجيل عدد من المباريات حيث لا تتأثر الأندية كثيراً وخاصة في مرحلة التوقف بين الذهاب والإياب، إلا أن المؤكد أن التأجيلات ستؤثر في سان جيرمان وليون اللذين يمثلان فرنسا في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

ورغم تأكيد السلطات إقامة ثلاث مباريات اليوم إلا أن الأمر ربما تبدل بين لحظة وأخرى، وفي أهم المواجهات المقررة يحاول ليل كسب المزيد من النقاط وتعزيز وصافته قبل التقاط المنافسين الأنفاس وذلك عندما يحل ضيفاً على نيم أولمبيك العائد هذا الموسم إلى الدرجة الأولى، ويحتل ليل المركز الثاني برصيد 31 نقطة بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه مونبيلييه وثلاث نقاط عن ليون الثالث الذي يلتقي موناكو مساء اليوم أيضاً مع مراعاة أنه لعب مباراة أكثر، علماً أن ليل لم يحقق أكثر من فوز وحيد خلال الجولات الست السابقة وقد جمع 10 نقاط فقط خارج ملعبه عبر 3 انتصارات وتعادل و4 هزائم، أما نيم فقد تحسنت نتائجه بالآونة الأخيرة فسجل 3 انتصارات متتالية وقد سجل فوزين و3 تعادلات وخسارتين على أرضه.

ويسعى ليون إلى كسب الوقت محلياً عقب تأهله إلى الدور الثاني بالشامبيونزليغ عندما يستضيف موناكو في قمة جماهيرية والأخير يقبع في المركز قبل الأخير ما يعني أنه سيقاتل من أجل الهروب، ليون حقق 5 انتصارات وتعادلين وهزيمتين بملعبه في حين موناكو قدم نتائج أفضل خارج الإمارة فحصد 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل و4 هزائم مقابل 3 نقاط فقط على أرضه وكان الفريقان تبادلا الفوز بنتيجة 3/2 كل على ملعبه في الموسم الماضي وما بينهما فاز ليون في ملعب لويس الثاني 3/2 أيضاً ضمن دور الـ16 لكأس فرنسا، وقبلهما فاز موناكو بأرض بارك أولمبيك ليون 2/1.

وفي مباراة ثالثة يلتقي نيس وسانت إيتيان في صراعهما على دخول مربع الكبار ويتقدم الثاني على الأول بفارق نقطة بالمركز السادس وكان الفريقان تبادلا الفوز بهدف نظيف كل في ملعبه بالموسم الماضي، يذكر أن نيس لم يخسر في ست جولات أخيرة مسجلاً 4 انتصارات وتعادلين، أما الفوز الأخير لسانت إيتيان على أرض نيس فكان في عام 2013 بالنتيجة ذاتها.

مباريات اليوم

نيم * ليل (4.00)، نيس * سانت إيتيان (6.00)، ليون * موناكو (10.00).