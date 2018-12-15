رياضة

كأس الجمهورية

الأحد, 16-12-2018

استؤنفت الجمعة والسبت مباريات الدور التمهيدي والدور الأول من مسابقة كأس الجمهورية، ففاز في الدور التمهيدي بانياس على النضال 3/صفر وسبق للقلعة أن فاز على النيرب 1/صفر.
وفي الدور الأول فاز مصفاة بانياس على معضمية الشام بركلات الترجيح 4/3 بعد التعادل 2/2 والمحافظة على قارة 1/صفر وعفرين على الجولان 4/3 والعربي على شرطة حماة 3/1.
وتستكمل المباريات اليوم بلقاء الشيخ بدر مع السلمية على ملعب حمص الصناعي والحرية مع النشابية بدمشق وغداً يلعب حرجلة مع النورس على ملعب حمص الصناعي والقلعة مع عمال حلب على ملعب السابع من نيسان.
وسيلتقي في الدور الثاني الذي سينطلق الجمعة بعد القادم التضامن مع الساحل والجيش مع الجزيرة وعفرين مع المجد والشرطة مع العربي وحطين مع الفتوة، بينما يلعب السبت اليقظة مع الطليعة والمحافظة مع الاتحاد وتشرين مع الرابح من مباراة حرجلة والنورس والوثبة مع البريقة والجهاد مع النواعير ويلعب الأحد قمحانة مع جبلة ومصفاة بانياس مع بانياس والرابح من مباراة الحرية والنشابية مع الكرامة وحرفيو حلب مع الرابح من مباراة القلعة مع عمال حلب، وأخيراً عمال حماة مع الرابح من مباراة الشيخ بدر مع السلمية.

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