رئيس نقابة عمال طرطوس: شركة فرعون تتحمل المسؤوليات كافة … وزير الصناعة يطالب شركة إسمنت طرطوس بالبحث عن أصناف جديدة تخدم إعادة الإعمار

طالب وزير الصناعة معن زين العابدين جذبه بزيادة الإنتاج في شركة إسمنت طرطوس وتصريف المنتج والبحث عن أصناف جديدة تخدم مسيرة البناء وإعادة الإعمار.

ووجه الوزير خلال زيارته إلى طرطوس وجولته الاطلاعية التفقدية على معمل الإسمنت ومعمل تعبئة المياه، بضرورة مخاطبة الجهات المحلية لتصريف المنتج والتعميم على جهات القطاع العام الإنشائية وحتى القطاع الخاص عبر غرفة الصناعة والتجارة لهذه الغاية.

وفي موضوع معمل الورق شبه المتوقف شكل الوزير لجنة لبحث هذا الموضوع والعمل على اعتماد المعيار الفني في المفاضلة الاقتصادية الراجحة لمصلحة النايلون على حساب الورق كما طالب بتفعيل المدرسة والمركز التدريبي والتأكيد على برنامج الصيانة الدوري وضرورة الحفاظ على أموال الشركة آملاً في إعطاء المعمل حقه.

وفي مداخلة رئيس نقابة عمال المعمل تحدث عن عقد شركة فرعون الذي تتحمل بموجبه المسؤوليات كافة بما فيها التأهيل والتدريب.

وأشار المدير العام للمؤسسة أيمن نبهان لوجود دراسة وإعادة تقييم لهذا الموضوع على حين تجنب الوزير ذكر الشركة بالاسم لكنه ذكر أن كل شيء زائل وفقط الشركة والمعمل باقية مطالباً بقراءة ما بين السطور فنحن دولة مؤسسات.

كما تحدث أحد المديرين عن قيام عمال الشركة بتصليح أحد الرولمانات رغم اعتراض خبير شركة فرعون مبيناً أن الرولمان عاد إلى العمل وهو يعمل منذ شهرين حتى الآن.

أما ما يخص التلوث والغبار المستمر من مدخنتي المعمل رغم تركيب شركة فرعون فلاتر كهربائية للتخفيف منه فأشار الوزير إلى أن الفلاتر القماشية قد تكون أجدى فالحفاظ على البيئة في طرطوس ضروري باعتبارها متنزهاً سياحياً لبلدنا ولا نريد أن نكون أعداء للبيئة والمزروعات، وطرطوس أيضاً محافظة حيوية اقتصادياً والمطلوب زيادة الطاقة الإنتاجية وتصريف المنتج مع الأخذ بالحسبان موضوع الجودة وخفض التكاليف والريعية المناسبة.

وفي معمل السن لتعبئة المياه قام الوزير بجولة في أقسام المعمل ثم التقى العاملين ووجه بإعداد دراسة تشمل عدد الينابيع في جبل النبي متى في الدريكيش وإنشاء خزان لتجميع مياه هذه الينابيع واستثمارها في وحدة تعبئة المياه في الدريكيش.