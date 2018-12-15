غريفيث يدعو الأمم المتحدة إلى مراقبة الهدنة … وفد صنعاء يصف محادثات السويد بالخطوة الأولى لتحقيق السلام

وصف وفد صنعاء إلى محادثات ستوكهولم الاتفاق «بالخطوة المهمة باتجاه تحقيق السلام».

وكان الوفد قد عاد من العاصمة السويدية إلى مطار صنعاء على متن طائرة كويتية، بعد انتهاء الجولة الأولى من المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.

ونصت بنود اتفاق الأطراف اليمنية في مباحثات ستوكهولم على وقف فوري لإطلاق النار في مدينة الحديدة وموانئها والصليف ورأس عيسى. كذلك إعادة انتشار مشترك للقوات في موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة.

ونصّ الاتفاق أيضاً على الالتزام بعدم استقدام أي تعزيزات عسكرية من قبل الطرفين إلى محافظة ومدينة الحديدة، وإزالة جميع المظاهر العسكرية والمسلحة من المدينة.

وتضمن الاتفاق أن يقدم رئيس لجنة التنسيق تقارير أسبوعية من خلال الأمين العام لمجلس الأمن حول تنفيذه.

هذا وبعد اتفاق الهدنة التي أفضت إليها محادثات السويد، اندلعت الجمعة اشتباكات في الضواحي الشرقية من مدينة الحديدة باليمن، حيث شنت مقاتلات التحالف السعودي 21 غارة جوية على الحديدة بعد 24 ساعة فقط من اتفاق الهدنة.

من جهته، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث أن أطراف النزاع في اليمن أبلغوه موافقتهم على تولي الأمم المتحدة مراقبة ميناء الحديدة، في إحاطة لمجلس الأمن.

وقال غريفيث: إن الوصول إلى إنهاء المعارك في الحديدة هو من أهم الاتفاقات بين الأطراف اليمنية.

وأضاف: إن «التثبت من التطبيق هو الأساس في بناء الثقة»، آملاً أن يتمكن مجلس الأمن من المحافظة على استمرار الاهتمام الدولي بتفاصيل تنفيذ الاتفاق.

وفي هذا الإطار أكد غريفيث أن مجلس الأمن يبحث نشر قوات مراقبة تشرف على الانسحابات المتبادلة ووقف القتال.

وسيعود مجلس الأمن في الأسبوع المقبل للاجتماع من أجل اعتماد مشروع قرار يرمي إلى تثبيت اتفاق السويد.

وبدوره قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك «كخطوة فورية نود الإفراج عن 1250حاوية تخصّ برنامج الغذاء العالمي محتجزة في ميناء عدن منذ عدة أشهر»، لكنه اعتبر أن أي تقدم «سيبقى رهن الإرادة الدولية التي باتت في سباق مع الجوع والمرض».

أما المندوبة الأميركية نيكي هايلي أشارت بدورها إلى «بصيص أمل خرج من المحادثات اليمنية في السويد»، وفق قولها، ورحبت بالإجراءات والحوار لإنهاء القتال في الحديدة.