تحضيرات لمؤتمر رؤساء أركان جيوش سورية والعراق وروسيا وإيران

يعقد المركز الأمني الرباعي المشترك في بغداد مؤتمره السنوي الرابع تحت شعار «القوة في الوحدة»، تمهيداً لعقد مؤتمر بين رؤساء أركان جيوش دول المركز (العراق، روسيا، سورية، إيران)، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الإلكتروني الذي لم يذكر تاريخ عقد أو انعقاد المؤتمر.

وعرض الموقع ما قال إنها «وثيقة» أصدرها المركز تستعرض أنشطته والاجتماعات التي عقدها لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني في مكافحة الإرهاب والحرب ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي في كل من العراق وسورية.

وتفيد الإحصائيات بمقتل أكثر من 23 ألف إرهابي، من بينهم 430 قيادياً، وفق ما ذكر الموقع.

يأتي ذلك بالتزامن مع الذكرى الأولى لانتصار العراق على داعش وتحرير أراضيه من هذا التنظيم الإرهابي.

ويوم الأربعاء الماضي، ذكر بيان صادر عن رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، أنه وخلال استقباله سفير روسيا لدى بلاده مكسيم ماكسيموف والملحق العسكري الروسي في العراق تم بحث مسألة تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين، وذلك بحسب موقع «اليوم السابع» الإلكتروني.

ونقل البيان عن الغانمي، قوله حينها: «نتمتع بعلاقات كبيرة ومميزة في جميع المجالات وخاصة العسكرية، ونحن على تواصل مستمر من خلال المركز الأمني الرباعي المشترك»، مشدداً على أن الأيام القادمة المقبلة ستشهد لقاءات يجري خلالها التنسيق حول عقد اجتماع يضم قادة الدول الأربع وذلك «لبلورة تطوير عمل المركز».

وفي أواخر العام 2015 اتفقت كل من روسيا والعراق وإيران وسورية على تأسيس المركز الرباعي في بغداد بهدف التنسيق وتبادل المعلومات في إطار الحرب على الإرهاب.

وأشار البيان الصادر عن قيادة العمليات المشتركة العراقية حينها إلى «القلق المتزايد» الذي يساور روسيا إزاء آلاف الإرهابيين الروس الذين يرتكبون أعمالاً إجرامية ضمن تنظيم داعش الإرهابي .

ويضم المركز ممثلي هيئات أركان جيوش الدول الأربع، ويهدف إلى جمع ومعالجة وتحليل المعلومات عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط وتوزيعها على هيئات أركان القوات المسلحة للدول المشاركة في المركز وذلك لتنسيق العمليات العسكرية لمحاربة تنظيم داعش.

ويتناوب على إدارة المركز ضباط من سورية والعراق وإيران على ألا تتجاوز فترة إدارة كل طرف ثلاثة أشهر.

وشهد المركز اجتماعات على مستوى عال لضباط من الدول الأربع في منتصف آذار ونيسان الماضيين، على حين جاء اجتماعهم في النصف الأول من حزيران بعد يوم واحد من سلسلة الضربات الخامسة التي وجهها سلاح الجو العراقي لأوكار داعش الإرهابي في داخل الأراضي السورية.