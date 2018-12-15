برجك اليوم – الأحد 16 كانون الأول 2018

الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان أنت مرتاح للتطورات الموجودة حولك فهي إيجابية، والأهم أن البسمة تعتلي وجهك وتنبع من داخلك الثقة في النفس، وحولك مبادرات تحتاجها وعلاقات جيدة مع المحيط.

الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار أنت تعطي دروساً في الصبر فكن تلميذاً جيداً لدروسك فاسمع كثيراً وتكلم قليلاً، فقد تكون غيوراً أكثر من اللازم أو عصبياً وكأنك غير راضٍ عن كل ما يحصل.

الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران أوقات ممتازة ومناسبات وقد تحسن علاقاتك لتسير باتجاه الأفضل، حولك مرح وتسلية وخاصة أصدقاءك القدماء الذين تعود لرؤيتهم أو تستعيدهم بحكم المصادفة أو الحاجة.

السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز حافظ على صبرك دون الحسم العنيف الذي تتمتع به أحياناً، فقد تعاني من محيط ضاغط أو من أحداث ليست من صنعك لكنك مضطر لاحتمالها، فلا تعاند أو تضخم التفاصيل الصغيرة.

الأسد | 23 تموز إلى 21 آب ينبغي أن تعبر عن أفكارك، وخاصة أن الأجواء اليوم مشجعة للسفر والأوراق، فاليوم للسعادة فالحواجز تزال والأخبار الجيدة تتوالى وحولك وعود متنوعة.

العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول الدنيا أخذ وعطاء وكما تمنح لغيرك مساعدات تتلقاها حتى لو لم تطلبها، وهذا الشهر للتعارف المميز وأشخاص يدعمون بأقوالهم أو قادرون على مساعدتك.

الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول لا تسمح لأي سوء تفاهم صغير أن يتفاقم مسبباً أذى على المستوى الشخصي، وحاول أن ترسي قواعد التفاهم مع شركائك، فأنت إما عصبي أو حساس أو متسرع.

العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني العمل كثير وتعبك كبير ولكنك تكابر على التعب وتحاول إنجاز أعمالك المتراكمة، فشعورك أن لا يوجد شيء حولك يعجبك ولا شيء على مزاجك هو الإحساس الذي يلازمك ويضايقك.

القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول أنت مسؤول وواقعي وتعرف تماماً ما يجب عليك فعله فضع أهدافاً تنوي الوصول إليها، فالأيام جيدة وفيها مصالحات أو مناقشات أو لقاءات قد تفرحك وتهدئ من المشكلات.

الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني أنت لست في حالاتك الطبيعية فاقرأ المواقف ولا تزد من الاشتباكات بعناد، أو بتحميل الأمور أكثر مما يجب والأهم ألا تشترط شروطاً تعجيزية لتنهي بعض الأمور.

الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط أنت من الأشخاص الذين يأخذون قراراتك بتسرع ولذلك اليوم خذ قراراتك بعد استشارة وبمحبة، فقد تبدأ يومك بفرح وتفاؤل لأنك تستلم إدارة أمورك وزمام السلطة من جديد.