«واشنطن بوست»: القوات الأميركية في سورية تواجه خطراً

أكدت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية، أن قوات بلادها التي تحتل جزءاً من الأراضي السورية تواجه خطراً على عدة جبهات.

وذكرت الـ«واشنطن بوست»، وفق موقع «اليوم السابع» المصري، أن القوات الأميركية سوف تبقى في سورية إلى أجل غير مسمى، للسيطرة على ثلث البلاد، في حين تواجه خطراً على العديد من الجبهات.

وأضافت الصحيفة: إن مدينة الرقة التي كانت يوماً عاصمة لتنظيم داعش الإرهابي تجذب مقاتلين أجانب من أنحاء العالم، وتقع حالياً في قلب التزام الولايات المتحدة الأحدث بحرب في الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية غيرت مسارها تجاه سورية، ففي حين قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في آذار: إن جميع القوات الأميركية ستعود إلى الولايات المتحدة بمجرد الفوز بالمعركة ضد داعش، فإنها عادت في أيلول الماضي لتقول: إن القوات ستبقى في سورية، انتظاراً للتوصل إلى تسوية شاملة للحرب السورية، وفى مهمة جديدة تتمثل في العمل، بمنزلة حصن ضد النفوذ الإيراني المتزايد.

ورأت الصحيفة أن هذا القرار يضع القوات الأميركية أمام السيطرة الشاملة، وربما إلى أجل غير مسمى، لمنطقة تضم ما يقرب من ثلث سورية، وهى مساحة شاسعة معظمها أراضٍ صحراوية، بحجم ولاية لويزيانا الأميركية، معتبرة أن المهمة الجديدة تثير أسئلة جديدة حول الدور الذي ستلعبه وما إذا كان وجودها يخاطر بأن تصبح جاذباً للصراع الإقليمي والتمرد.