المباحثات بشأن «الدستورية» على نار حامية بين ضامني «أستانا» … لافرنتييف في طهران.. وظريف: جاهزون للإعلان عنها قريباً

بينما أعلن وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أمس أنهم جاهزون لإعلان لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي نهاية الأسبوع المقبل، وصل الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري ألكساندر لافرنتييف إلى طهران لبحث أحدث التطورات المتعلقة بسورية.

ونقلت مواقع إلكترونية عن ظريف قوله، أمس: إنهم «جاهزون لإعلان اللجنة الدستورية السورية نهاية الأسبوع المقبل»، وجدد تأكيد مواقف إيران بأن وجودها في سورية هو «بدعوة من الحكومة السورية، وعندما يطلبون منا المغادرة سنغادر».

على خط مواز، أعلن السفير الروسي في طهران، ليفان جاغاريان، في تصريح نقلته وكالة أنباء «فارس»، أن الممثل الخاص للرئيس الروسي في الشأن السوري وصل إلى طهران أمس، وقال: إن لافرنتييف سيلتقي بعد الظهر كبير مساعدي الخارجية الإيرانية في الشؤون السياسية الخاصة حسين جابري أنصاري للبحث حول أحدث التطورات المتعلقة بسورية.

تصريحات ظريف وزيارة لافرنتييف لطهران تأتي بعد يوم واحد من إعلان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن الدول الضامنة لمسار أستانا روسيا وإيران وتركيا أعدت بشكل عام قائمة المشاركين في لجنة مناقشة الدستور السوري الحالي وتنوي تسليمها للمبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا في الأسبوع القادم.

وقال لافروف للصحفيين حينها، وفق موقع «روسيا اليوم» الإلكتروني: «ندرك أن القائمة التي كانت تعمل عليها الحكومة والمعارضة بدعم كل من روسيا وتركيا وإيران جاهزة بشكل عام. وسنكون جاهزين لتقديم هذه القائمة باسم الأطراف السورية للمبعوث الأممي إلى سورية، ستيفان دي ميستورا، في أوائل الأسبوع القادم».

وعبر لافروف عن أمله في أن يسمح ذلك بإنهاء هذه المرحلة المهمة من الجهود الأممية الهادفة إلى تحريك العملية السياسية، وبأن تتمكن اللجنة الدستورية من الاجتماع في جنيف بداية العام المقبل.

وأضاف: «في الأيام والأسابيع الأخيرة كنا نعمل بشكل نشيط في إطار مفاوضات أستانا بالتعاون مع شركائنا الأتراك والإيرانيين لمساعدة المعارضة والحكومة السورية في تشكيل اللجنة الدستورية التي يجب أن تبدأ عملها بأسرع وقت ممكن وصياغة الدستور الجديد أو إصلاح الدستور القائم وإعداد الانتخابات العامة في سورية على هذا الأساس».

وأفاد أيضاً بأن ممثلي روسيا «زاروا أنقرة ودمشق ويتجهون غداً إلى طهران».

وتابع: «ناقشت هذا الموضوع اليوم (الجمعة) مع نظيري التركي مولود تشاووش أوغلو، ويوم أمس (الخميس) أجريت مكالمة هاتفية مع نظيري الإيراني جواد ظريف».

وأول من أمس أعلنت الأمم المتحدة، في بيان أن دي ميستورا سيعقد محادثات مع مسؤولين من إيران وروسيا وتركيا في جنيف الأسبوع المقبل، بشأن «تشكيل لجنة دستورية موثوقة».

ومن المتوقع أن يطلع دي ميستورا مجلس الأمن الدولي على نتائج الجهود لتشكيل اللجنة الدستورية يوم 20 كانون الأول الجاري.

وأشار البيان إلى أن المبعوث الأممي موجود حالياً في قطر، حيث من المقرر أن يجري مشاورات مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش في إطار منتدى في الدوحة، ثم سيعود إلى جنيف وبعد ذلك سيتوجه إلى نيويورك لرفع التقرير أمام مجلس الأمن الدولي.

والتقى أوغلو، أمس، دي ميستورا، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة الـ18 بالعاصمة القطرية، ونقلت وكالة «الأناضول» التركية للأنباء، عن مصادر دبلوماسية، أن لقاء أوغلو ودي ميستورا تناول التطورات في سورية، من دون تفاصيل إضافية.

إلى ذلك، بحث وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع المبعوث الشخصي للرئيس الفرنسي إلى سورية، فرانسوا سينيمو، آخر التطورات على الساحة السورية، وذكرت مواقع الكترونية معارضة، أن الطرفين ناقشا سبل الدفع بالحل السياسي في سورية وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، والجهود المبذولة للدفع بالانتهاء من تشكيل اللجنة الدستورية، وبدء عملها في أقرب وقت ممكن تحت رعاية الأمم المتحدة.