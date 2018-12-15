الأولى

«الصحة»: ١٤٨ ألف مواطن تلقوا الرعاية النفسية في 9 أشهر

| محمود الصالح

الأحد, 16-12-2018

كشف مدير الصحة النفسية في وزارة الصحة رمضان محفوري أن عدد المرضى الذين تلقوا خدمات الطب النفسي حتى نهاية أيلول للعام الحالي 148170 مريضاً وعدد الذين تلقوا خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والعلاج النفسي حتى آب الفائت بلغ 640289. وأشار محفوري إلى إنجاز المديرية العديد من الأنشطة التثقيفية والتوعوية في مجال الصحة النفسية وكان عددها حتى نهاية آب 1221 نشاطاً من محاضرات وندوات ومقابلات إذاعية وتلفزيونية.
وأشار محفوري إلى أن المديرية شكلت فريق دعم نفسياً اجتماعياً لتقديم الخدمات النفسية في المناطق المحررة ومراكز الإيواء في الغوطة الشرقية، إضافة لتشكيل فرق صحة نفسية لمساعدة الأهالي في المناطق المحررة ومراكز الإيواء وقدمت خدمات متعددة المجالات في الصحة النفسية.
وأوضح محفوري أن نصف الاضطرابات النفسية تبدأ قبل عمر 14 سنة ولكن معظم الحالات لا يتم اكتشافها وتالياً تبقى بلا علاج، مبيناً أن الاكتئاب هو ثالث الأمراض من حيث العبء عند المراهقين.

مقالات ذات صلة

الإثنين, 17-12-2018

أنقرة تُنازل واشنطن في جبال قنديل: «النصرة» في مواجهة «داعش» … دمشق: داعمو الإرهاب لن يحققوا بالسياسة ما عجزوا عنه في الميدان

الإثنين, 17-12-2018

دي ميستورا.. لا أسف عليك

الإثنين, 17-12-2018

العرب والأحداث الإقليمية والدولية

الإثنين, 17-12-2018

عبد الهادي: وعود أوروبية لزيادة مساهمتهم في «أونروا» سورية

جميع الحقوق محفوظة © - صحيفة الوطن ® 2006 - 2018
Powered By : Siraj Web Solutions
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock