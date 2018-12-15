«الصحة»: ١٤٨ ألف مواطن تلقوا الرعاية النفسية في 9 أشهر

كشف مدير الصحة النفسية في وزارة الصحة رمضان محفوري أن عدد المرضى الذين تلقوا خدمات الطب النفسي حتى نهاية أيلول للعام الحالي 148170 مريضاً وعدد الذين تلقوا خدمات الدعم النفسي والاجتماعي والعلاج النفسي حتى آب الفائت بلغ 640289. وأشار محفوري إلى إنجاز المديرية العديد من الأنشطة التثقيفية والتوعوية في مجال الصحة النفسية وكان عددها حتى نهاية آب 1221 نشاطاً من محاضرات وندوات ومقابلات إذاعية وتلفزيونية.

وأشار محفوري إلى أن المديرية شكلت فريق دعم نفسياً اجتماعياً لتقديم الخدمات النفسية في المناطق المحررة ومراكز الإيواء في الغوطة الشرقية، إضافة لتشكيل فرق صحة نفسية لمساعدة الأهالي في المناطق المحررة ومراكز الإيواء وقدمت خدمات متعددة المجالات في الصحة النفسية.

وأوضح محفوري أن نصف الاضطرابات النفسية تبدأ قبل عمر 14 سنة ولكن معظم الحالات لا يتم اكتشافها وتالياً تبقى بلا علاج، مبيناً أن الاكتئاب هو ثالث الأمراض من حيث العبء عند المراهقين.