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قادري: 30 ألف يتيم مسجل في دمشق وريفها وعددهم ارتفع في الأزمة

| محمد منار حميجو

الأحد, 16-12-2018

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري عن وجود 30 ألف يتيم في دمشق وريفها تم تسجيلهم، كاشفة أن الوزارة تعمل حالياً على قاعدة بيانات تخص الأيتام والبداية من العاصمة وريفها ومن ثم التوسع في المشروع ليشمل المحافظات الأخرى.
وفي تصـــريح لـ«الــوطن» أكـــدت قـــادري أنـــه زاد عـــدد الأطفال الذين فقدوا معيلهــم في الأزمة، مشيرة إلى أن البرنامــج يهدف إلى أنـه لا يتيم بلا كفيـل وهو مشـروع طويل الأمد.
وأوضـحت قادري أن قاعدة البيانات التي تعدهــا الـوزارة ستكون أداة لها لمتابعة اليتامى وبالتالي هي ليست مجرد رقم، مؤكدة أن توجهها يأتي في إطار كفالة اليتيم ضمن أسرته سواء كانت الممتدة أم القريبة.
وفيما يتعلق بموضوع المتسولين أكدت قادري أن بعض العقوبات من الممكن أن تصل إلى ثلاث سنوات بحق ممتهني التسول، مشيرة إلى أن التشدد في العقوبة كي تكون أكثر ضبطاً لموضوع التسول.

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