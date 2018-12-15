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الغاز يرفع الطلب على الكهرباء في ريف دمشق إلى الضعف وحملة للترشيد

| عبد المنعم مسعود

الأحد, 16-12-2018

بينما أكد مدير كهرباء دمشق باسل عمر أن أزمة الغاز زادت من الأحمال بشكل كبير على مراكز التحويل بالعاصمة، أعلن مدير ريف دمشق خلدون حدى عن زيادة في الأحمال إلى أكثر من الضعف خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وفي تصريح لـ«الوطن» رأى عمر أن انعكاس أزمة الغاز المنزلي بدا واضحاً في ظل اعتماد المشتركين على الكهرباء لتلبية احتياجاتهم، مؤكداً أن الزيادة على الطلب بالعاصمة تراوحت بين 100 إلى 150 ميغاواط مقارنة بمثيلها بالعام الماضي.
ولفت عمر إلى بدء الوزارة حملة لترشيد استخدام الكهرباء اعتباراً من منتصف هذا الشهر ولمدة ثلاثة أشهر تستهدف الفعاليات الحكومية والخاصة وفي مرحلة لاحقة المنازل التي لديها استجرار كبير.
من جهته أشـــار مـــدير الـــريف حدى إلى وعــود من وزارة النفــط بأن توافي محطــات التولــيد بكميـات أكبـر من الغــاز لكي تســـتطيع إنتــاج كميات أكبر من الطاقة الكهربائية.

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