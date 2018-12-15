اجتماع قريب لرؤساء أركان جيوش «سورية وروسيا والعراق وإيران»

عقد المركز الأمني الرباعي المشترك في بغداد، مؤتمره السنوي الرابع تحت شعار «القوة في الوحدة»، تمهيداً لعقد مؤتمر بين رؤساء أركان جيوش دول المركز «سورية وروسيا والعراق وإيران». ونشر موقع «روسيا اليوم»، ما قال إنها «وثيقة»، أصدرها المركز تستعرض أنشطته والاجتماعات التي عقدها لتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني في مكافحة الإرهاب، والحرب ضد مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، في كل من العراق وسورية.

وتفيد الإحصائيات بحسب «الوثيقة»، بمقتل أكثر من 23 ألف إرهابي، من بينهم 430 قيادياً.

ويأتي انعقاد هذا الاجتماع بالتزامن مع الذكرى الأولى لانتصار العراق على داعش وتحرير أراضيه من التنظيم الإرهابي.

ويضم المركز ممثلي هيئات أركان جيوش الدول الأربع، ويهدف إلى جمع ومعالجة وتحليل المعلومات عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وتوزيعها على هيئات أركان القوات المسلحة للدول المشاركة في المركز وذلك لتنسيق العمليات العسكرية لمحاربة تنظيم داعش، حيث يتناوب على إدارته ضباط من سورية والعراق وإيران، على ألا تتجاوز فترة إدارة كل طرف ثلاثة أشهر.