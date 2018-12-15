العاروب: نستضيف 30 ألف طالب من الدول المجاورة رغم الحرب

كشف عضو مجلس الشعب عمر العاروب، أن سورية ورغم الحرب الإرهابية، تستضيف أكثر من 30 ألف طالب من الدول المجاورة والدول الصديقة.

وفي كلمة له باسم الوفد السوري المشارك في المؤتمر العالمي الخامس للاتحاد البرلماني الدولي للشباب في العاصمة الأذربيجانية «باكو»، أشار العاروب وفقاً لبيان صحفي تلقت «الوطن» نسخة منه، إلى أن الإرهاب دمر أكثر من 4000 مدرسة والعديد من الجامعات والمشافي.

من جهته لفت عضو مجلس الشعب مهند زيد إلى أن سورية عملت على إعادة بناء المدارس المهدمة بفعل الإرهاب، من جانبها لفتت عضو المجلس منال الشيخ أمين، إلى أن شباب سورية أثبتوا أنهم واعون وقادرون على تحمل المسؤوليات.