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غذاء يجعلك تخسر الوزن وأنت نائم

| وكالات

الإثنين, 17-12-2018

كشفت دراسة حديثة أن تناول وجبة خفيفة قبل النوم يساعد على تعزيز عملية التمثيل الغذائي ليلاً. ولفتت مجلة «فرويندين» الألمانية أن الدراسة التي أجرتها المجلة البريطانية للتغذية بينت أن التغذية الصحيحة ولاسيما تناول وجبة خفيفة من الجبن القريش قبل الذهاب إلى النوم بنصف ساعة يساعد على تنشيط عملية التمثيل الغذائي أثناء النوم ما يساعد في فقدان الوزن.
ووجد الباحثون أن 30 غراماً من الجبن كان له تأثير إيجابي في عملية الأيض وهي جميع العمليات الكيميائية التي تحدث باستمرار داخل الجسم للمحافظة على العمليات الحيوية المختلفة.
ويحتوي 30 غراماً من جبن القريش على 30 سعراً حرارياً والتي يجب خصمها من الهدف اليومي للسعرات الحرارية للشخص.

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