الدوري الأوروبي وقرعة الشامبيونزليغ

اختتمت أمس مباريات المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي وسجلت النتائج التالية:

– الأحد: برايتون * تشيلسي 1/2، ساوثهامبتون * الآرسنال 3/2، ليفربول * مان يونايتد 3/1 وكانت المباراة المتأخرة يوم السبت انتهت بفوز ويستهام بملعب فولهام 2/صفر.

وفي المرحلة السادسة عشرة من الليغا الإسبانية لعب في وقت متأخر أمس هويسكا مع فياريال وليفانتي مع برشلونة على حين انتهت المباراتان المبكرتان وفق التالي: إشبيلية * جيرونا 2/صفر، إسبانيول * بيتيس 1/3، وفي مباراتين متأخرتين يوم السبت فاز ريال مدريد على رايو فاليكانو بهدف وتعادل إيبار مع فالنسيا 1/1 واليوم ختام المرحلة بلقاء ألافيس * بلباو عند العاشرة.

في المرحلة الخامسة عشرة من البوندسبسغا حسم دورتموند لقب الذهاب بفوزه على بريمن في مباراة متأخرة يوم السبت 2/1 فوصل إلى النقطة 39 مقابل 30 لغلادباخ والبايرن، وأمس لعب متأخراً فرانكفورت مع ليفركوزن بينما انتهت مباراة لايبزيغ مع ماينز إلى فوز الأول 4/1.

في المرحلة السادسة عشرة من الكالتشيو فاز يوم السبت إنتر ميلانو على أودينيزي بهدف وخسر تورينو أمام يوفنتوس بالنتيجة ذاتها وسجل الهدف رونالدو من ركلة جزاء، وأمس لعب متأخراً كالياري مع نابولي وروما مع جنوا بينما انتهت المباريات المبكرة بالنتائج التالية:

سبال * كييفو فيرونا صفر/ صفر، سامبدوريا * بارما 2/صفر، فيورنتينا * إيمبولي 3/1، فرزينوني * ساسولو صفر/2، وتتواصل المرحلة اليوم بلقاء أتلانتا ولازيو عند التاسعة والنصف، وغداً الختام بلقاء بولونيا مع ميلان عند التاسعة والنصف.

قرعة الشامبيونزليغ

تتجه أنظار المتابعين لكرة القدم الأوروبية ظهر اليوم إلى سويسرا مقر الاتحاد الأوروبي حيث تقام قرعة دور الستة عشر لأهم مسابقة على صعيد الأندية في العالم الشامبيونزليغ، ومعلوم أن أندية دورتموند وبرشلونة وباريس سان جيرمان وبورتو وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي وريال مدريد ويوفنتوس تصدرت مجموعاتها، على حين جاءت أندية أتلتيكو مدريد وتوتنهام وليفربول وشالكه وأياكس وليون وروما ومانشستر يونايتد في المركز الثاني، وآلية القرعة استضافة أصحاب المركز الثاني للمتصدرين في مباريات الذهاب مع عدم تقابل الأندية التي تواجهت في دور المجموعات، وعدم تقابل الأندية المنتسبة لبلد واحد.