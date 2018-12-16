رياضة

خسارة ثقيلة لتشرين في دوري الشباب

| الوطن

الإثنين, 17-12-2018

استمر تشرين بصدارة دوري شباب الممتاز في أسبوعه الحادي عشر رغم خسارته الثقيلة أمام مستضيفه الكرامة بأربعة أهداف نظيفة، وهذه أول خسارة يتعرض لها تشرين بالدوري، وتساوى معه الاتحاد بعدد النقاط ويتخلف عنه بفارق الأهداف بعد تعادله مع حطين بهدف لهدف، وللفريقين المتصدرين 26 نقطة يلاحقهما الكرامة بـ24 نقطة.
الوحدة حافظ على مركزه الرابع بفوزه على النواعير بهدفين نظيفين وله 22 نقطة.
وتساوى حطين مع الطليعة بـ18 نقطة والنواعير 17 والوثبة 16 والمجد 15 والجيش 14 نقطة.
فرق المؤخرة تعرضت لخسارات مؤلمة فالحرفيون خسر أمام الوثبة صفر/5 وبالنتيجة ذاتها خسر الساحل أمام الجيش، وخسر الشرطة أمام الطليعة صفر/1 وجبلة أمام المجد 3/4.
الصدارة لتشرين والاتحاد بـ26 نقطة مقابل 24 للكرامة و22 للوحدة و18 للطليعة وحطين و17 للنواعير و16 للوثبة و15 للمجــد و14 للجيش و7 لجبلة و5 للساحل و4 للشرطة و3 للحرفيين.

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