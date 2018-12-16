زلزال بنادي الساحل بعد استقالة المعسعس

الخسارة الرابعة على التوالي لكرة الساحل بدوري المحترفين وهذه المرة كانت أمام المجد حيث ظهر الساحل بلا روح ومفككاً حتى تلقيه الهدف الثالث وبعد ذلك تغير وجه الفريق وسجل هدفين لتكون الخسارة اقل وقعاً والشيء الغريب الذي ظهر بعد المباراة وهو الزلزال الذي ضرب النادي حيث دخل مدرب الفريق الكابتن فراس معسعس إلى مشلح الفريق ووجه كلمة للفريق تمنى لهم من خلالها التوفيق في المرحلة القادمة وشكرهم على جهودهم وقال لهم بالختام لقد انتهت مسيرتي معكم هنا وتقدم باستقالته وبينما بعثة الفريق في طريقها إلى طرطوس يعلن رئيس النادي عماد سليمان استقالته عبر صفحته الشخصية وعبر صفحات النادي وكذلك ألمح مدرب الحراس علي شعبان لنفس الأمر ما زاد الطين بله وتوترت الأجواء لدى الشارع الرياضي والمتابعين والأغلبية كان ضد الاستقالة والبعض وهم قلة أبدوا رضاهم عنها، وفي الختام الأمور مازالت معلقة وأي شي رسمي حتى تاريخه لم يصدر وما نأمله ضرورة عقد اجتماع لوضع النقاط على الحروف خاصة بأن أمور النادي جيدة حتى الآن على سلم الترتيب وهناك فترة شهر ونصف الشهر من أجل لملمة وأوراق النادي قبل بداية مرحلة الإياب، والأمور مازالت بالملعب والفريق الذي هزم الوحدة والكرامة وعادل الاتحاد بحلب قادر على العودة وبأقرب وقت، لكن يحتاج النادي الآن والفريق لإعادة ترتيب أوراق إدارية فنية بأسرع وقت لأنه آن الأوان لهذه الخطوة وطفح الكيل.

المعسعس يفتح قلبه

بعد تقديم استقالته كشف لنا مدرب كرة الساحل الخلوق فراس معسعس عن أسباب هذه الاستقالة وتركنا له مساحة الحديث فقال: للأسف نادي الساحل يمر بفترة انقسامات حادة تؤثر سلبا في مسيرة النادي والفريق، حاولنا دائماً إبعاد الفريق عنها لكن من دون جدوى واعتقد أن الفريق بحاجة لصدمة بعد النتائج السلبية الأخيرة، وحاليا التوقيت مناسب لذلك فضلت الابتعاد لمصلحة مسيرة النادي والفريق. وأخيراً أشكر الإدارة واللاعبين والكادر المساعد وكل محبي هذا النادي وأدعوهم إلى الالتفاف حول الفريق ودعمه في المرحلة القادمة والاستفادة من الأخطاء التي حدثت بمرحلة الذهاب، ونحن نقول للكابتن فراس شكرا لك على كل ذرة عرق بذلتها في نادي الساحل وكنت الأب والأخ للجميع من إدارة وكوادر ولاعبين.