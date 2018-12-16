خسارتان لسلة سيدات الساحل

ضمن مباريات الدوري التصنيفي لسلة السيدات تعرضت سيدات الساحل لخسارتين أمام الثورة والوحدة وإذا كانت خسارة مباراة الوحدة مستحقة وبفارق 22 نقطة 44/56 فإن مباراة الوحدة لم تستحق الساحليات الخسارة فيها وخاصة مع تقدمهن بفارق خمس نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقتين ليكون الفوز وحداوي بنهاية المباراة وبفارق 3 نقاط 44/47 وبذلك يكون الفريق قد خسر مبارياته الأربع حتى الآن بالدوري التصنيفي وبأرضه أمام الأشرفية وقاسيون والثورة والوحدة وبقيت له مباراتان مع الاتحاد وحطين وأصبح موقفه حرجاً ومهدداً بالهبوط، ومن خلال ما شاهدناه فإن الفريق يملك أطوال جيدة وعنصر الخبرة والواعدات موجودات والكرة الآن في ملعب إدارة النادي لتنقذ فريقها فيما تبقى من مباريات الدوري، وخاصة أنه بالموسم الماضي نال بطولة كأس الجمهورية ورابع الدوري.