رئيس نادي الجولان الرياضي هاني الدياب لـ«الوطن»: رغم ظروفنا الصعبة إنجازاتنا محلية وعربية

على الرغم من الواقع المرير الذي تعيشه رياضة القنيطرة فإن نادي الجولان يحاول جاهداً إثبات وجوده ويتحدى الواقع الأليم عبر تحقيق أبطاله وبطلاته العديد من الألقاب والبطولات المحلية والعربية بالألعاب القتالية والجماعية.

رئيس نادي الجولان هاني الدياب يطلعنا على واقع النادي وخطته للموسم المقبل وإلى التفاصيل..

ما عدد الألعاب التي تمارس في النادي؟

في الوقت الحالي نمارس ألعاب كرة القدم، كرة طائرة للإناث، ألعاب قوى، الكاراتيه، الدراجات، الشطرنج، الجمباز، الترياثلون.

مع نهاية عام 2018 ما أبرز إنجازات النادي؟

رغم الظروف الصعبة التي يمر بها نادينا شاركنا بعدة بطولات ومسابقات وحققنا نتائج مشرفة، فشاركنا بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم وحصلنا على المركز الثالث وحققنا نتائج إيجابية أهمها الفوز على فريق شرطة حماة 2/1 في دمشق والتعادل الإيجابي 2/2 على أرضه، وهو بطل المجموعة، وشاركنا بالدوري السوري لكرة الطائرة بفئة الإناث وصُنف نادي الجولان بالدرجة الأولى وشاركت سيداتنا وناشئاتنا في دورة دمشق الرياضية الثانية (لعيونك يا شام) وأحرزنا المركز الأول.

وفي ألعاب القوى شاركنا ببطولة الأندية للضاحية وحصلت اللاعبة أليسار إبراهيم على الميدالية البرونزية لفئة الشبلات.

وفي لعبة الترياثلون شاركنا ببطولة الجمهورية للمراكز التدريبية فحصل لاعبنا أحمد فياض على الميدالية البرونزية وفي لعبة الشطرنج نحن أبطال محافظة القنيطرة عبر عدة لاعبين كمحمد الأحمد وسمير شتيوي.

وفي لعبة الجودو كانت لنا مشاركة ببطولة الأندية العربية في العاصمة بيروت وأحرزنا 4 ميداليات فضية عبر اللاعبات سدرة زعويط ونور خنيفس ورؤى عبد الرحمن ومافا ماشج، وخلال الأيام القادمة سنشارك في دوري كرة القدم للصالات للدرجة الأولى التي ستقام في صالة الجلاء الرياضية وأوقعتنا القرعة إلى جانب فرق عمال حلب، النيرب، ودير عطية، وطموحنا التأهل للدوري النهائي.

كيف حال منشأة النادي؟

تقع المنشأة في منطقة مخيم الوافدين وبعد تحسن ظروف المنطقة وبدعم من القيادتين السياسية والرياضية بدأت أعمال الصيانة وتجهيز صالة النادي والبدء بأعمال بلاط الأرضية وبناء السور وإيصال الكهرباء، أما ملعب كرة القدم فسيتم العمل به مطلع العام القادم وسيتم تعشيبه بالعشب الصناعي.

ما خطتكم للعام القادم؟

البداية ستكون بإقامة دورة الوفاء للمرحوم سمير الدياب لألعاب القوى وهي بادرة كريمة من أبناء محافظة القنيطرة ونادي الجولان للراحل لما قدمه لرياضة القنيطرة، وهدفنا تطوير كل ألعاب النادي وإدخال ألعاب جديدة للنادي كالمصارعة ورفع الأثقال والريشة الطائرة وكرة القدم للإناث، والعمل على تطوير المدرسة الصيفية بشكل علمي وممنهج.

كلمة أخيرة

أشكر كل من ساهم بدعم رياضة نادي الجولان فالمكتب التنفيذي لم يقصر نهائياً في دعمنا وكذلك اللجنة التنفيذية الجديدة في القنيطرة وعلاقتنا معها علاقة احترام وتعاون متبادل كما أخص بالشكر الطبيب جورج حسواني لدعمه اللامحدود لنادي الجولان.

كما أود أن أشكر صحيفة «الوطن» على متابعتها الدائمة لرياضة القنيطرة.