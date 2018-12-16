سورية

سفير سورية في كوبا: سنواصل دعمنا للشعب الفلسطيني

| سانا

الإثنين, 17-12-2018

 

وأكد سفير سورية في كوبا إدريس ميا في كلمة له خلال فعالية تضامنية مع الشعب الفلسطيني أقيمت في العاصمة الكوبية هافانا أن سورية ستواصل دعمها الشعب الفلسطيني، موضحاً أن أهم أسباب الحرب التي تتعرض لها سورية منذ نحو ثماني سنوات يعود لمواقفها المبدئية والداعمة لحركات التحرر الوطني في العالم وقضاياها العادلة، وشدد على أن سورية ماضية بمحاربة الإرهاب حتى اجتثاثه من كامل أراضيها «وهي على مسافة قصيرة من تحقيق النصر النهائي».
وعبر المشاركون في الفعالية عن دعمهم وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني ونضاله من أجل تحقيق أهدافه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس ورفضهم وإدانتهم لممارسات الاحتلال الإسرائيلي القمعية وسياساته التوسعية.

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