عودة نحو ألف مهجر خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية أمس أن نحو ألف مهجر سوري عادوا إلى وطنهم من الأردن ولبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المركز في بيان، بحسب موقع قناة «روسيا اليوم» الالكتروني: إن 998 لاجئاً عادوا إلى سورية خلال الفترة المذكورة، موضحاً أن 267 منهم دخلوا الأراضي السورية عائدين من لبنان عبر معبري «جديدة يابوس» و«تلكلخ» الحدوديين، فيما عاد 731 آخرون من الأردن عبر معبر «نصيب».

وذكر المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية والذي يتخذ من قاعدة «حميميم» الجوية بريف اللاذقية مقراً له، أن 230 شخصاً عادوا إلى أماكن إقامتهم داخل البلاد.

وفي السياق، قال الناطق الرسمي باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن محمد حواري إن عودة اللاجئين السوريين بالأردن لبلادهم ضعيفة للغاية وبأعداد قليلة جداً.

وأشار حواري إلى أن الأردن شهد منذ 15 تشرين الأول الماضي وحتى 8 كانون الأول، عودة قرابة «4229 لاجئاً من إجمالي 670 ألف لاجئ مسجل لدى المفوضية»، في حين تتحدث السلطات الأردنية عن أن 1,3 مليون مهجر سوري موجودون في البلاد.

وأضاف خلال لقاء له على قناة «الغد» الأردنية: إن الحكومة الأردنية تعتبر كل سوري موجود داخل الأردن «لاجئاً»، في حين تعتبر الأمم المتحدة فقط من سجل لجوءاً لديها.

وأوضح المسؤول الأردني، أن فصل الشتاء يعد تحدياً أساسياً في حركة عودة المهجرين، بالإضافة إلى أن الحرب في سورية خلفت بنية تحتية مهزوزة وضعيفة وهي أمور تجعل المهجر لا يرغب في العودة في ذلك الفصل القاسي من العام.

وأشار إلى أن الذين غادروا لسورية هم فقط من لديهم ضمانة أنه سيكون لديهم منزل يأويهم، أما من لا يمتلكون الضمانة فلم يغادروا.

وبين أن المفوضية أجرت استفتاء أظهر أن 13% ممن رغبوا في العودة هم لا يريدون العودة خلال الأشهر القادمة حتى تتوافر أماكن لرجوعهم.