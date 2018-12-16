سورية

وفد من مجلس الشيوخ الروسي سيزور حميميم وطرطوس

| وكالات

الإثنين, 17-12-2018

أكد مجلس الاتحاد الروسي «مجلس الشيوخ»، أمس، أن أعضاء من المجلس سيقومون بزيارة إلى قاعدتي حميميم وطرطوس في سورية، الأربعاء المقبل.
ونقل الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» عن مصدر في مجلس الاتحاد الروسي قوله: «في الـ19 من الشهر الجاري (الأربعاء) سيتجه أعضاء في مجلس الاتحاد الروسي إلى سورية لتهنئة العسكريين».
وأضاف: إن الزيارة إلى سورية سيقوم بها كل من النائب الأول للجنة الدفاع والأمن فلاديمير كوجين، ونائب رئيس لجنة السياسة الاجتماعية ألكسندر وافولومييف، وعضو لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي فياتشيسلاف مارخايف.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس الشيوخ سيقدمون أيضاً للعسكريين المرابطين في قاعدتي حميميم وطرطوس هدايا بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة.
وتقدم روسيا من خلال قاعدة طرطوس البحرية، ونظيرتها الجوية في حميميم بريف اللاذقية الدعم والمساعدة للجيش العربي السوري في حربه ضد الإرهاب.

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