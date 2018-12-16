برجك اليوم
برجك اليوم – الاثنين 17 كانون الأول 2018
| نجلاء قباني
|الحمل | 21 آذار إلى 20 نيسان
أنت جذاب وممتلئ بالطاقة ومصدر جذب اتصالات علاقات وأنت أكثر انفتاحاً وجرأة، فاليوم يتواصل بحسناته ما يجعلك مشرقاً وسعيداً ولكن آن أوان العمل.
| الثور | 21 نيسان إلى 21 أيار
يرافقك شعور بعدم الراحة وقد تشعر بأن المحيط يسيء لك سواء أكانوا زملاء في العمل أو جيراناً أو أصدقاء، وهذا يولد لديك شعوراً بالإحباط أو تبدو أحياناً خائر القوى.
|الجوزاء | 22 أيار إلى 21 حزيران
الأيام سعيدة لكل جديد والأهم الأناس الجدد الذين تلتقيهم ويدخلون حياتك، فأصدقاؤنا ومن نحب هم الذين يساعدوننا في تحمل مآسي الحياة ويمكنك الاعتماد على من تحب.
|السرطان | 22 حزيران إلى 22 تموز
قد تضايقك أمور خارجة عن إرادتك كتدخل في أمورك الشخصية أو المهنية، فحاول ألا تفجر الخلافات بأن ترد بعفوية اسمع كثيراً ولكن لا تجب بتسرع.
|الأسد | 23 تموز إلى 21 آب
تخرج من دائرتك الضيقة لتتعرف على أصدقاء جدد يتجندون لمساعدتك، وقد يُعرض عليك مشروع جديد بحاجة للبحث أو الدراسة وربما تفكر في أوراق أو سفر.
|العذراء | 22 آب إلى 23 أيلول
إشراقك الشخصي والمهني واضح للعيان، بل تسمع الكثير من المدح وحولك المساعدات والتأييد وأيادٍ تمتد لمعونتك تسير بعملك نحو الطريق الأمثل والأفضل.
|الميزان | 24 أيلول إلى 23 تشرين الأول
قد تضخم أمورك الصغيرة واستشر من تحب وكن لطيفاً في التعامل أو في الحوار، فالعقبات قد ترافقك اليوم أو تأجيل لما اعتزمت القيام به كن صبوراً وهادئاً.
|العقرب | 24 تشرين الأول إلى 22 تشرين الثاني
أنجز أعمالك واحذر الأخطاء وإذا كنت تريد نصيحتي فتعال إلى عملك مبكراً وتأخر فيه، ولا تنسَ الأهداف التي تسعى من أجلها ولا تشغل نفسك في تفاصيل غير مهمة.
|القوس | 23 تشرين الثاني إلى 22 كانون الأول
أنت تعبر عن نفسك وتسمع كل المقترحات وتنتهز كل الفرص لتحسين عملك، فكوكب المهنة يؤهلك لشرح وجهة نظرك والتأثير في محيطك والوصول إلى أفضل النتائج.
|الجدي | 23 كانون الأول إلى 20 كانون الثاني
لا تهمل صحتك وقد تشمل قصة المرض أحد أفراد العائلة أيضاً، فكن أكثر انتباهاً وربما أنبهك لخلافات قد تكبر فجأة وأنت شخص عنيد ولا تحتمل أن يعارض رأيك أحد.
|الدلو | 21 كانون الثاني إلى 19 شباط
تفرح لالتفاف الناس حولك وتستعيد علاقات من الماضي وتباشر أعمالك بإيجابية، فلا تضيع الوقت فقد آن الأوان لكي تفتح مجالات جديدة وتضفي الفرح على أمورك الشخصية.
|الحوت | 20 شباط إلى 20 آذار
حاول أن تظل في الحدود الدنيا في أمورك المتعلقة بالمال، فقد تعاني مستحقات للدفع، وفكر بأن تطالب بحقوقك وابتعد عن الإسراف وخاصة أنك أصلاً مسرف.