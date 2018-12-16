برجك اليوم – الاثنين 17 كانون الأول 2018

يرافقك شعور بعدم الراحة وقد تشعر بأن المحيط يسيء لك سواء أكانوا زملاء في العمل أو جيراناً أو أصدقاء، وهذا يولد لديك شعوراً بالإحباط أو تبدو أحياناً خائر القوى.

الأيام سعيدة لكل جديد والأهم الأناس الجدد الذين تلتقيهم ويدخلون حياتك، فأصدقاؤنا ومن نحب هم الذين يساعدوننا في تحمل مآسي الحياة ويمكنك الاعتماد على من تحب.

قد تضايقك أمور خارجة عن إرادتك كتدخل في أمورك الشخصية أو المهنية، فحاول ألا تفجر الخلافات بأن ترد بعفوية اسمع كثيراً ولكن لا تجب بتسرع.

تخرج من دائرتك الضيقة لتتعرف على أصدقاء جدد يتجندون لمساعدتك، وقد يُعرض عليك مشروع جديد بحاجة للبحث أو الدراسة وربما تفكر في أوراق أو سفر.