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اكتشاف أكبر ألماسة صفراء نادرة

| وكالات

الثلاثاء, 18-12-2018

نشرت صحف ومواقع إعلام كندية صوراً لـ«ألماسة» صفراء نادرة كبيرة، عثر عليها في منجم «Diavik» شمال غرب البلاد.
وتبلغ كتلة الألماسة 552 قيراطاً (أكثر من 110 غرامات)، وأثار اكتشافها اهتمام المختصين وخبراء الأحجار الكريمة، لكونها اعتبرت أكبر ألماسة صفراء مكتشفة في كندا حتى اليوم.
وتعد هذه القطعة الثمينة ثاني ألماسة صفراء عملاقة يعثر عليها في هذا المنجم، ففي عام 2015، عثر هناك أيضاً على واحدة شبيهة بها بكتلة بلغت 187.7 قيراطاً. كما صنفت كسابع ألماسة صفراء من حيث الحجم، يعثر عليها في القرن الحادي والعشرين، واحتلت المركز الثلاثين في قائمة أكبر أحجار الألماس الصفراء التي عثر عليها حتى اليوم.

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