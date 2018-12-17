منذ عام 1980 حتى الآن، زادت معدلات الإصابة بالسمنة حول العالم للضعف، إذ وصل عدد المُصابين بهذا المرض إلى أكثر من 1.9 مليار شخص حول العالم، وتقول منظمة الصحة العالمية إن زيادة الوزن والسمنة تفتكان بأرواح عدد أكبر مما يفتك به نقص الوزن.

تُعرَف السمنة بكونها تراكماً غير طبيعي أو مفرطاً للدهون، ويُعد مؤشر الكتلة أحد الأساليب البسيطة لمعرفة إذا ما كان الشخص في طور السمنة أو معرضاً لها، وهو ناتج قسمة وزن الشخص على مربع طوله بالمتر.

وتؤدي الإصابة بالسمنة لزيادة عوامل الخطر المتعلقة بالأمراض غير السارية، إذ يُمكن أن تُسبب أمراض القلب والأوعية وبعض أنواع السرطان، والسكري، وزيادة ضغط الدم، وأمراض المفاصل التنكسية، وأمراض الكلى والسكتات الدماغية.

وهناك العديد من الأسباب المؤدية للسمنة، من ضمنها الزيادة في مدخول الأغذية التي تولد طاقة كثيفة، والغنية بالدهون، علاوة على الخمول البدني وعدم ممارسة الرياضة.

وتقول الدراسات الحديثة إن الفقراء أكثر بدانة من الأغنياء، ففي دراسة امتدت لأكثر من 55 عاماً، استخدم الباحثون مجموعة من البرمجيات لإجراء مقارنة لمدى تغير وزن أطفال بريطانيين من عام 1946 حتى عام 2001، شملت الدراسة فحص مؤشرات كتلة أكثر من 18000 طفل، حلل فيها الباحثون طبقتهم الاجتماعية، وكيفية تأثيرها في الوزن والطول، ليجدوا أن الأطفال الذين ولدوا في عام 1946 من الطبقات الاجتماعية الدُنيا كان لديهم متوسط وزن أقل من الأطفال الذين ولدوا للطبقات نفسها عام 2001، وهو الأمر الذي يعنى وجود زيادة في نسب السمنة بين الأطفال في الطبقة الاجتماعية نفسها.

وبمقارنة مستويات السمنة لدى هؤلاء الأطفال بذويهم من العمر نفسه لكن من الطبقات الاجتماعية الأعلى، وجد الباحثون إن مستويات السمنة تتزايد كلما زاد الفقر، إذ يميل آباء أطفال الطبقات الدنيا إلى تقديم طعام أرخص وغنى بالدهون أكثر وأسرع في عملية الطهي لأطفالهم.

وقال البحث إن أطفال الفقراء ضحية لأنظمتهم الغذائية الرخيصة وهو ما يعرضهم للإصابة بالسمنة وما يتبعها من أمراض.

وتشير دراسة أخرى فحصت نمط التأثر بالسمنة في الولايات المتحدة الأميركية إلى أن معدلات السمنة تميل إلى الزيادة مع انخفاض الدخل بين النساء، مؤكدة أن الارتباط بالفقر في بدايات الحياة يعزز الإصابة بالسمنة في المستقبل، إذ إن الأطفال الذين عانوا الفقر في حياتهم المبكرة يُصابون بالسمنة في المراهقة بمعدلات أكبر من ذويهم الذين عاشوا حياة مبكرة متوسطة أو رغدة.