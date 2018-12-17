جائزتان لسورية في مهرجان أيام قرطاج المسرحي

حصدت مسرحية «تصحيح ألوان» من إنتاج المسرح القومي- مديرية المسارح والموسيقا المشارك في مهرجان أيام قرطاج المسرحي جائزتي أفضل نص لكاتبه ومخرجه سامر محمد إسماعيل وأفضل ممثل للفنان يوسف المقبل وذلك في إعلان نتائج المسابقة الرسمية بختام المهرجان.

وقال مدير المسارح والموسيقا عماد جلول لوكالة «سانا»: تأتي أهمية مشاركتنا بعرض تصحيح ألوان والحصول على هاتين الجائزتين لإثبات أن المسرح السوري بألف خير بعد سنوات عصيبة مرت على بلدنا، فالمسرح القومي له تاريخ من الإنجازات حيث كان وما زال يحصد الجوائز في المحافل والمهرجانات الدولية ويرفع العلم السوري عالياً».

وتابع: المسرح السوري بفضل الدعم المستمر من وزارة الثقافة وبجهود المسرحيين المخلصين لن يتوقف عن تقديم ما يليق بالجمهور السوري العريق الوفي الذي كان خير من دعم وساند وتابع خلال سنوات الحرب على سورية واعداً بموسم مسرحي حافل بالإنجازات والعروض المهمة في عام 2019.

من جهته قال المقبل: «المنافسة كانت قوية جداً ولكن عرضنا ترك أثراً طيباً جداً لدى الجمهور التونسي وأشكر زملائي في العرض وخاصة شريكتي على المسرح الفنانة ميريانا معلولي والكاتب والمخرج سامر محمد إسماعيل، وأهدي هذه الجائزة لكل المسرحيين السوريين ولبلدي سورية».

وقال كاتب ومخرج العرض: «هذه الجائزة لسورية وللمسرحيين السوريين الذين لطالما اقتدوا بجدهم أبي خليل القباني وكانوا شوكة في وجه وعيون الظلاميين، ونحن نفخر بأننا كفرقة المسرح القومي في دمشق حملنا هاتين الجائزتين في مهرجان أيام قرطاج المسرحي على أمل أن يستمر المسرح السوري بالتقدم والازدهار».