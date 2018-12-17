رياضة

البوندسليغا يتواصل المتصدر في دوسلدورف

| الوطن

الثلاثاء, 18-12-2018

تقام اليوم وغداً مباريات المرحلة السادسة عشرة من الدوري الألماني فيدافع دورتموند بطل الشتاء عن سجله الخالي من الخسارة عندما يحل ضيفاً على دوسلدورف بداية من التاسعة والنصف مساء اليوم، وفي التوقيت ذاته يتواجه فولفسبورغ مع شتوتغارت وهرتا برلين مع أوغسبورغ، تنطلق المباريات بداية من السابعة والنصف بمباراة مونشنغلادباخ ونورنبرغ.
غداً يتواصل المشهد فيلعب عند السابعة والنصف شالكة مع ليفركوزن وبتمام التاسعة والنصف يلتقي البايرن مع لايبزيغ وبريمن مع هوفنهايم وفرايبورغ مع هانوفر وماينز مع فرانكفورت.
الصدارة لدورتموند بفارق تسع نقاط عن البايرن، وغلادباخ.
الموسم الأخير الذي تقابل فيه دوسلدورف مع دورتموند موسم 2013- 2014 وتعادلا بملعب دورتموند 1/1 قبل أن يفوز دورتموند بملعب دوسلدورف بهدفين لهدف.
وتقابل بايرن ميونيخ مع لايبزيغ أربع مرات انتهت ثلاث منها للبافاري مقابل خسارة وحيدة كانت يوم 18 آذار الفائت بملعب لايبزيغ بهدف لاثنين.
صدارة هدافي الدوري يعتليها ألكاسير مهاجم دورتموند برصيد أحد عشر هدفاً مقابل عشرة أهداف لليفاندوفسكي مهاجم البايرن وماركو ريوس لاعب دورتموند ولوكا جوفيتش لاعب فرانكفورت وتيمو فيرنر لاعب لايبزيغ.

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