في نصف نهائي مونديال الأندية .. العين أمام عاصفة الريفر

يدخل ريفربلايت الأرجنتيني بطولة مونديال الأندية بنسخته السابعة عشرة من دور نصف النهائي كما هي العادة وذلك بمواجهة العين الإماراتي ممثل الدولة المنظمة، وتأتي مشاركة الريفر الثانية بعد أقل من عشرة أيام من تتويجه التاريخي بكأس الليبرتادرويس على حساب مواطنه بوكاجونيورز.

مشاركة الريفر هي الثانية في البطولة بعد نسخة 2015 ويومها خسر النهائي أمام برشلونة الإسباني بثلاثية نظيفة عقب تخطيه سانفريتسي الياباني بهدف في نصف النهائي، على حين العين بطل الدوري الإماراتي يشارك للمرة الأولى وقدم حتى الآن مباراتين للذكرى فتخطى ويلنغتون النيوزيلندي بركلات الترجيح في الدور التمهيدي قبل أن يفوز بقوة على الترجي التونسي بطل إفريقيا بثلاثية نظيفة في ربع النهائي.

المواجهة هي الأولى لفريق إماراتي مع فريق لاتيني علماً أن الجزيرة بلغ هذا الدور في نسخة العام الماضي وفيها خسر أمام ريال مدريد 1/2 بعد مباراة بطولية في أفضل إنجاز للإمارات التي تستضيف البطولة للمرة الرابعة، المباراة ستنطلق في الساعة 6.30 مساءً بتوقيت دمشق.

وتسبق هذه المباراة في الساعة الثالثة عصراً مباراة تحديد المركزين الخامس والسادس وتجمع الترجي مع وادالاخارا المكسيكي، وسبق للترجي بطل إفريقيا أن خسر هذه المباراة في مشاركته الأولى عام 2011 أمام فريق مكسيكي آخر هو مونتيري بنتيجة 2/3، والطريف أنه خسر ربع النهائي يومها أمام فريق عربي آسيوي هو السد القطري، وكان وادالاخارا بطل الكونكاكاف الذي يشارك للمرة الأولى في البطولة قد خسر ربع النهائي أمام كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا 2/3.