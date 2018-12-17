الهواش بانتظار رئيس نادي الاتحاد

يضع مدرب رجال نادي الاتحاد الكابتن أحمد هواش آماله الواسعة على اجتماعه المنتظر له نهاية الأسبوع الجاري مع رئيس النادي المهندس مفيد مزيك وخاصة أن محتوى اللقاء سيكون ورقة إعداد الفريق لمرحلة إياب الدوري للوصول به إلى أفضل الجاهزية.

وفي معلومات خاصة لـ«الوطن» كشفها لنا الهواش من منزله بدوار هارون في اللاذقية قال فيها إنه سيبحث مع رئيس النادي إمكانية التعاقد مع لاعبين جدد وأيضاً توفير معسكر تدريبي خارجي خاص للبطولة الآسيوية وربما كان معسكرنا في العراق ونأمل ألا تعرقلنا مواعيد مبارياتنا بالكأس عن أي معسكر خارجي ونحن سنلاقي النضال يوم 29 الجاري باللاذقية.

واعترف الهواش بحاجة فريقه إلى ثلاثة لاعبين أكفياء في مراكز الدفاع والوسط والهجوم والفريق بدا واضحاً في مباريات الذهاب حاجته إلى مهاجم قناص قادر على حسم نتيجة المباراة، وفي حال تعثرت جهودنا في كسب ذلك سألتفت إلى فريقي وأعمل عليه بالموجودين وأشتغل ضمن المتاح وأنا على كل حال أثق بفريقي وهو يتطور مباراة بعد أخرى والآتي أحسن بعون الله.

وكان الهواش قد منح فريقه إجازة استراحة الدوري لمدة 5 أيام فقط حيث يعود المدرب الخميس لمباشرة التدريبات وهو الذي رفض لنا الكشف عن قيمة عقده التدريبي الذي أبرمه مع الإدارة قبيل مباراة الفريق مع الساحل لكن مصدراً مقرباً جداً من النادي أكد أن عقد الهواش أبرم لمدة موسم واحد فقط مقابل مبلغ 750 ألف ليرة قبضها المدرب كمقدم عقد وهو المبلغ نفسه أيضاً الذي يتقاضاه رأس كل شهر ناهيك عن مبلغ محرز ستمنحه إدارة النادي في حال وصول فريقها إلى نهائي الكأس أو احتلاله للقب بطولة الدوري أو حلوله وصيفاً.