صرف حوافز التصدير للعامين 2015 و2016 … «هيئة الصادرات»: إلغاء دعم الحمضيات المصدرة للشحنات المختلطة

صرحت معاونة مدير الهيئة العامة لدعم الإنتاج المحلي ودعم الصادرات سامية المعري لـ«الوطن» بأنه يتم العمل حالياً على صرف حوافز التصدير عن العامين 2015 و2016، في حين تم تثبيت قيم الصادرات للأعوام 2017 و2018، وسوف يتم لاحقاً صرف حوافز التصدير، إذ يشمل برنامج التحفيز قائمة من السلع، تقدم الهيئة نسبة محددة من قيم صادراتها كدعم للمصدرين، من بينها دعم الحمضيات.

وأشارت المعري إلى قيام الهيئة مؤخراً بتحديث موقعها الإلكتروني لتقديم جميع البيانات والمعلومات الداعمة للمنتجين والمصدرين لتيسير دخولها إلى الأسواق الخارجية وتمكينهم من المنافسة بالمواصفات والجودة المطلوبة.

ويتضمن الموقع جميع الإجراءات الخاصة ببرامج الهيئة الخاصة بدعم الصادرات والإنتاج، مع التركيز حالياً على دعم الحمضيات خلال موسم 2018 و2019، إذ تتلقى الهيئة الطلبات الخاصة بدعم تصدير الحمضيات والوثائق المطلوبة من 15/10/2018 حتى 1/5/2019، ليتم منح دعم بقيمة 1600 دولار على كل شحنة براً، أو حاوية بحراً، ضمن إطار دعم الهيئة للشحن البري والبحري، بشرط أن تحتوي تلك الشحنات على الحمضيات حصراً، موضحة أن الهيئة لن تدعم أنواع مختلفة للشحنة الواحدة من الإنتاج الزراعي، مؤكدة أن الهيئة تشدد على عدم حصول هذا النوع من التصدير المختلط، تحت طائلة إلغاء الدعم.

وبينت المعري أن عمليات الدعم تندرج ضمن عمل مديرية صندوق دعم الإنتاج المحلي والصادرات، وذلك عبر برامج تتضمن دعم الإنتاج المحلي لمحاصيل محددة، ودعم الشحن لصادرات محاصيل محددة، ولكل برنامج وآلية دعم خاصة.

يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية باشرت العمل على آلية جديدة للترويج للمنتج السوري وتسويقه خارجياً باعتماد وسائل فاعلة تواكب المتغيرات ومتطلبات السوق العالمية والأسواق المستهدفة.

وكلفت الوزارة هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بالترويج للمنتجات السورية عبر المواقع الإلكترونية التخصصية ذات الفعالية الكبيرة خارجياً بالتنسيق مع الجهات المعنية كاتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعية السورية واتحاد المصدرين السوريين إضافة إلى مجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم.

وطلبت وزارة الاقتصاد من الهيئة تأسيس موقع إلكتروني خاص بالصادرات السورية باللغتين العربية والإنكليزية ليكون الموقع الإلكتروني دليلاً ومرجعاً لكل من المصدرين السوريين والمستوردين من الدول الأخرى متضمناً المعلومات والبيانات اللازمة والتسهيلات المقدمة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للاطلاع عليها بالتوازي مع الربط بين هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ومجالس الأعمال السورية المشتركة والجهات المعنية كافة بهدف الترويج للمنتجات السورية إلكترونياً.