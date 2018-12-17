هدف وحيد ماركة مسجلة للكبار في الدوري الإيطالي … اكتساح جديد للبرشا يبقيه متصدراً

احتفظ برشلونة بصدارة الليغا الإسبانية عقب فوزه الكبير على أرض ليفانتي بخماسية نظيفة كان بطلها نجمه الأول ليونيل ميسي الذي استعاد ذاكرة ثلاثياته بالليغا واحتفظ بقية ثلاثي المقدمة بالفارق، فحقق كبير الأندلس فوزاً جديراً على جيرونا وكان قطبا مدريد حققا فوزين صعبين، فاكتفى الريال بهدف بمرمى جاره فاليكانو واقتنص الأتلتي فوزاً مثيراً من أرض بلد الوليد.

وفي بلاد الكالشيو بقي الفارق على حاله بين اليوفي المتصدر وأقرب ملاحقيه نابولي وإنتر بعد فوزها جميعاً بالنتيجة ذاتها بهدف يتيم، فاكتفى الأول بركلة جزاء متأخرة من هدافه رونالدو والثاني بالطريقة ذاتها وفي وقت متأخر أكثر قليلاً، أما نابولي فقد خطف فوزاً أكثر صعوبة على اعتبار أن هدفه جاء في الوقت البديل وبالمقابل استعاد روما نغمة الانتصارات بصعوبة كذلك على حساب جنوا.

خماسية مجحفة

حتى الدقيقة 34 بدا أن ليفانتي قادر على مباغتة ضيفه برشلونة على غرار لقائهما الأخير عندما فاز (البلوغرانا الصغير) بنتيجة تاريخية 5/4 بل شهدت تلك الدقيقة بالذات أخطر فرص المباراة عندما ردت عارضة الكاتالوني فرصة محققة لأصحاب الأرض لكن الدقيقة التالية شهدت هدفاً أول للضيوف بتوقيع سواريز الذي تعود زيارة شباك ليفانتي بمعدل هدف في كل مباراة وماهي إلا دقائق قليلة حتى أنهى ميسي عملياً حكاية النقاط الثلاث بهدف ثان إثر هجمة مرتدة ولم تكد الساعة تشير إلى 60 دقيقة حتى كان البرغوث يسجل الهاتريك الخامس في الليغا والأول في سجله هذا الموسم ورقم 42 تاريخياً بقميص البرشا، وأنهى بيكيه الليلة بهدف خامس للبرشا على طريقة المهاجمين الكبار من صناعة ميسي الذي كان وراء الهدف الأول كذلك ليقود فريقه إلى فوز ثالث على التوالي وخامس خارج نيوكامب وهو ثاني أعلى فوز للاعبي فالفيردي هذا الموسم بعد هويسكا (8/2)، أما ليفانتي التي ظلمته النتيجة الرقمية القاسية فتلقى هزيمته الأقسى هذا الموسم علماً أنه خسر من إشبيلية 2/6 بملعبه أيضاً ليرتفع عدد هزائمه هناك إلى أربع.

أندلسيان بالموعد

وكان إشبيلية حقق المطلوب بمعادلة البرشا نقاطاً في وقت سابق بعدما اكتفى بهدفين بمرمى ضيفه جيرونا، وانتظر كبير الأندلس الشوط الثاني ليسجل ثنائيته مسجلاً فوزه الرابع في 7 جولات دون هزيمة وفوزه السادس في سان بيزخوان فأنزل بضيفه الخسارة الثانية على التوالي والثانية فقط خارج أرضه، وعلى عكس جاره الأكبر برشلونة واصل إسبانيول رحلة التراجع فخسر للمرة الخامسة على التوالي وهذه المرة على أرضه أمام بيتيس الذي قلب تأخره بهدف إلى فوز بالثلاثة مسجلاً فوزه الثالث على التوالي والثالث خارج أرضه.

وفي مباراة رابعة خرج فريقا فياريال بتعادل مثير ومقنع خاصة لصاحب الأرض على الرغم من عدم فوزه للمباراة الخامسة عشرة على التوالي فقد خطف التعادل خلال الوقت البديل ونجا فياريال من خسارة ثالثة على التوالي إلا أنه كان قريباً من الفوز رغم النقص العددي منذ الدقيقة 65 التي شهدت إضاعة هويسكا لركلة جزاء فكان التعادل الرابع لهويسكا بملعبه مقابل 4 هزائم ودون أي فوز في حين هو التعادل الثالث لفريق الغواصات خارج أرضه.

النتائج المسجلة – الإسباني 16

• ليفانتي * برشلونة صفر/5 سواريز (35) ميسي (43 و47 و60) بيكيه (88).

• بلد الوليد * أتلتيكو مدريد 2/3 للخاسر كاليرو (57) نيغويز (63) بمرماه وللفائز كاينيتش (26) غريزمان (46 من جزاء و80).

• إشبيلية * جيرونا 2/صفر بانيغا (55 من جزاء) سارابيا (64).

• ريال مدريد * رايو فاليكانو 1/صفر بنزيمة (13).

• إسبانيول * بيتيس 1/3 للخاسر سيرجيو غارسيا (24) وللفائز لوسيلسو (43) تيللو (85) دوارتي (90+1).

• خيتافي * سوسيداد 1/صفر مولينا (3).

• إيبار * فالنسيا 1/1 للأول شارلز دياز (56 من جزاء) وللثاني رودريغو مورينو (29).

• سلتا فيغو * ليغانيس صفر/صفر.

• هويسكا * فياريال 2/2 للأول خوان هيرنانديز (44 من جزاء) لونغو (90+4) وللثاني باكا (63 من جزاء) جيرارد مورينو (81).

• ألافيس * بلباو (أمس).

بانوراما إسبانية

• 3 تعادلات أحدها سلبي مقابل 6 انتصارات تقاسمها الضيوف والمضيفون و4 بنتائج نظيفة فشهدت الجولة تسجيل 24 هدفاً جاء اثنان منها بالنيران الصديقة مقابل 4 عبر ركلات الجزاء وأهدر لوسيلسو (بيتيس) وميليرو (هويسكا) ركلتين أخريين.

• 46 مرة أشهر الحكام اللون الأصفر منها مرة واحدة في مباراة إيبار * فالنسيا مقابل 9 صفراوات في مباراة هويسكا * فياريال فطرد لاعب الثاني غاسبار بالإنذار الثاني وطرد كابوكو (ليفانتي) بالحمراء المباشرة.

• انفرد ميسي بصدارة الهدافين برصيد 14 هدفاً وصعد زميله لويس سواريز ليشارك كريستيان ستواني المركز الثاني بـ11 هدفاً يليهما أسباس خونكال بـ10 أهداف ثم ماكسي غوميز وأندريه سيلفا وسالفادور وإيغليسياس بـ8 أهداف.

على طريقة الكالشيو

في إيطاليا كان القاسم المشترك بين فرق المقدمة الفوز الشحيح بهدف وصعوبة متفاوتة للجميع، فاليوفي استغل ظروف الديربي وفاز بركلة جزاء ومثله إنتر، أما نابولي فقد جاء فوزه بشق الأنفس وفي اللحظات الأخيرة بفضل تسديدة مباشرة من الهداف البولندي ميليك أنقذت فريقه من تعادل مجحف بحقه بعد السيطرة على المجريات فخرج نابولي بفوز ثالث على التوالي وسابع في 9 جولات دون هزيمة، أما كالياري فقد تلقى هزيمته الأولى بملعبه والثانية خلال خمس جولات دون فوز علماً أنها الخسارة الأولى بفارق هدف مقابل 4 هزائم سابقة بفارق هدفين.

ولم يكن روما أفضل حالاً إلا أنه خرج فائزاً على ضيفه جنوا الذي تقدم مرتين ولم يكن منافساً سهلاً قبل أن يعود الجيلاروسي بثلاث مرات مستعيداً نغمة الفوز بعد ثلاث جولات وفوزه الأول عندما تهتز شباكه مرتين والرابع في ملعبه، في حين جنوا تلقى هزيمته السادسة في 10 جولات دون فوز علماً أنها الخسارة السادسة خارج أرضه.

فرصة الروزنييري

وتختتم منافسات الجولة اليوم بلقاء بولونيا رابع الترتيب مع بولونيا الثامن عشر (9.30 مساءً) والذي لم يحقق الفوز خلال ست جولات أخيرة وكان ميلان فاز على مضيفه في آخر 5 مواجهات، وسجل الروزنييري الباحث عن تمكين موقعه في المركز الرابع فوزين و3 تعادلات وهزيمتين خارج أرضه على حين حقق بولونيا فوزين وتعادلين و3 هزائم بملعبه ديل آرا.

الإيطالي – الأسبوع 16

• تورينو * يوفنتوس صفر/1 رونالدو (70 من جزاء).

• إنتر ميلانو * أودينيزي 1/صفر إيكاردي (76 من جزاء).

• كالياري * نابولي صفر/1 ميليك (90+1).

• سبال * كييفو فيرونا صفر/صفر.

• سامبدوريا * بارما 2/صفر كابراري (66) كوالياريللا (69).

• روما * جنوا 3/2 للفائز فازيو (31) كلويفرت (45) كريستانتي (59) وللخاسر بياتيك (17) هيليمارك (33).

• فيورنتينا * إيمبولي 3/1 للفائز ميرلاس (40) سيميوني (59) دابو (78) وللخاسر كرونيتش (24).

• فرزينوني * ساسولو صفر/2 أرياودو (44 بمرماه) بيراردي (58).

• أتلانتا * لازيو (أمس).

• بولونيا * ميلان (اليوم).

بانوراما إيطالية

• تعادل سلبي وحيد مقابل 7 انتصارات منها 4 لأصحاب الضيافة ومنها 3 بنتيجة 1/صفر فسجل في المباريات السبع 16 هدفاً منها هدفان عبر الجزاء وثالث بالخطأ.

• غاب اللون الأحمر تماماً وحضر الأصفر في 35 مناسبة منها 3 مرات في مباراتي سامبدوريا * بارما وفيورنتينا * إيمبولي مقابل 6 إنذارات في مباراة سبال * كييفو.

• لم يهنأ رونالدو طويلاً بمعادلة بياتيك ذلك أن الأخير سجل هدفه الـ12 في صدارة الهدافين تاركاً البرتغالي بالمركز الثاني بـ11 ويليه إيموبيلي بـ10 أهداف قبل مباراة فريقه أمس ثم إيكاردي وكوالياريللا بـ9 أهداف.