درعا ودير الزور في صدارة التعاملات … 840 مليون ليرة يحولها السوريون يومياً عبر «البريد»

تجاوزت قيمة الحوالات البريدية المسحوبة والمدفوعة (فورية، عادية، وإيجار) مبلغ 9.24 مليارات ليرة سورية، منذ بداية العام الجاري (2018) وحتى نهاية تشرين الأول الماضي، أي بوسطي يزيد على 840 مليون ليرة سورية يومياً، عبر كل فروع «السورية للبريد» في المحافظات السورية.

وحسب بيانات البريد (حصلت «الوطن» على نسخة منها) بلغت قيمة الحوالات المسحوبة من البريد 4.81 مليارات ليرة، مقابل 4.43 مليارات ليرة مبالغ مالية مدفوعة من المتعاملين، أمّا العدد الإجمالي للحوالات المسحوبة والمدفوعة فقد وصلت إلى ما يقارب 121 ألف حوالة، منها 63.66 ألف حوالة بريدية مسحوبة و57.2 ألف حوالة بريدية مدفوعة.

وفيما يتعلق بالحوالات الفورية، أشارت البيانات الرسمية إلى أن عدد الحوالات المسحوبة منها بلغ 23.33 ألف حوالة بقيمة 2.542 مليار ليرة، أمّا الحوالات المدفوعة فقد بلغ عددها 22.6 ألف حوالة بلغت قيمتها المدفوعة 2.5 مليار ليرة سورية.

وأوضحت البيانات أن عدد الحوالات العادية المسحوبة بلغ 22.9 ألف حوالة، قيمتها المالية 1.75 مليار ليرة، أمّا الحوالات العادية المدفوعة بلغ عددها 19.6 ألف حوالة، قيمتها المالية 1.55 مليار ليرة، أمّا حوالات الإيجار، فقد بلغ العدد الإجمالي للمسحوبة منها 17.47 ألف حوالة، بلغت قيمتها المالية 490.6 مليون ليرة سورية، مقابل 9385 حوالة إيجار مدفوعة بقيمة 303 مليون ليرة.

وحسب البيانات، احتلت مديرية بريد درعا المركز الأول في قيمة المبالغ المسحوبة من حوالات العادية والإيجار والبالغة 684 مليون ليرة سورية، مقابل 6 ملايين ليرة حوالات مدفوعة نقداً، أمّا ما يتعلق بحركة حوالات البريد الفورية، فجاءت محافظة دير الزور المحررة في المرتبة الأولى وتعد هذه الحالة الأولى من نوعها للمحافظة لتأخذ ترتيباً من بين المحافظات بأمور خدمية، حيث بلغت القيمة المالية للحوالات الفورية المسحوبة من البريد في المحافظة 847.4 مليون ليرة سورية، مقابل 140.8 مليون ليرة حوالات فورية مدفوعة نقداً.

واعتبر مدير عام السورية للبريد بدر أحمد في تصريح لـ«الوطن» أنّ إقبال المواطنين في محافظتي درعا ودير الزور للتعامل مع السورية للبريد مرتبط بأن البريد هي المؤسسة الخدمية الأولى التي دخلت إلى تلك المناطق لتخديم القاطنين فيها بعد تحريرها، في ظل غياب عمل شركات الحوالات المالية الخاصة، مبيناً أنّ هذه الخطوة تعكس مدى التزام المؤسسة بتقديم الخدمة الشاملة لجميع المواطنين وخاصة في المناطق المحررة، مؤكّداً أنّ «السورية للبريد» تعمل على الاستمرار بتطوير خدماتها لجميع المواطنين وفي كل المحافظات والمناطق السورية.

وجاءت مديرية بريد دمشق بالمرتبة الثانية بقيمة المبالغ المسحوبة من حوالات العادية والإيجار والتي بلغت قيمة حوالاتها 584.5 مليون ليرة سورية مقابل 262 مليون ليرة سورية مدفوعة بشكل نقدي.

أمّا مديرية بريد السويداء فجاءت بالمرتبة الثالثة بقيمة مالية لحوالتها المسحوبة تزيد على 305 ملايين ليرة مقبل 26 مليون ليرة مدفوعة نقداً، أمّا المحافظات الأخرى؛ فبلغت القيمة المالية للحوالات العادية والإيجار في حلب 126 مليون ليرة سورية وريف دمشق 25 مليون ليرة وحمص 162 مليون ليرة وحماة 79 مليون ليرة واللاذقية 118 مليون ليرة والحسكة 30 مليون ليرة وطرطوس 126 مليون وثلاثة ملايين في القنيطرة.

وفيما يتعلق بحركة حوالات البريد الفورية جاءت محافظة دمشق جاءت بالمرتبة الثانية أيضاً حيث بلغت القيمة المالية للحوالات الفورية المسحوبة 483.4 مليون ليرة سورية، مقابل 1.1 مليار ليرة سورية حوالات فورية مدفوعة نقداً. أمّا محافظات حلب فبلغت 316 مليون ليرة سورية، وريف دمشق 4 ملايين وحمص 51 مليون ليرة سورية وحماة 111 مليون ليرة واللاذقية 65 مليوناً والحسكة 156 مليوناً وطرطوس 31 مليوناً ودرعا 182 مليوناً والسويداء 44 مليون ليرة سورية.