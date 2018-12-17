نتنياهو: نطبّع مع دول عربية من دون تقدم في المفاوضات مع الفلسطينيين

أكد رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنّ «ما يحصل الآن هو أننا في عملية تطبيع مع العالم العربي من دون أن يكون هناك تقدم في العملية السياسية مع الفلسطينيين».

وأوضح نتنياهو في كلمة له خلال ما يعرف بـ«مؤتمر سفراء إسرائيل» في دول أميركا اللاتينية وآسيا وإفريقيا في وزارة الخارجية الإسرائيلية، أنّ «الدول العربية تبحث عن العلاقة مع القوي».

وقال نتنياهو في هذا السياق: «نعيش الآن عملية تطبيع مع العالم العربي من دون أن يتم تحقيق تقدم في العملية السلمية مع الفلسطينيين.. هل هذا ممكن؟ نعم! هذا في أبو ظبي وهذا في قطر.. هذه الأشياء تتم علانية، وأتوقع أن تسمعوا عن زيارات أخرى وتساعدوا في تنظيمها».

وأضاف: «هناك تغيير ملموس، هناك علاقات تتبلور الآن بين شركات إسرائيلية والعالم العربي، والعالم العربي يحتاج إلى التطوير والتكنولوجيا في مجالات المياه والكهرباء والصحة والتقنيات المتطورة».

وفي سياق آخر، نشر موقع القناة السابعة الإسرائيلية، استطلاع رأي أبرز أنّ «58 بالمئة من الجمهور ليس راضياً عن أداء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو كوزير أمن».