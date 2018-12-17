مشروع روسي لإنشاء مصنع لبناء وتصليح السفن في طرطوس

أعلنت روسيا، أمس، أنها تخطط لإنشاء مصنع لبناء وتصليح السفن في ميناء طرطوس، وأن فريق استطلاع وصل إلى المكان المقرر بناء المصنع عليه، في وقت حللت فيه موسكو نتائج استخدام المعدات العسكرية في سورية، وأصلحت جميع العيوب التي تم تحديدها بشكل فوري.

وقال نائب وزير الدفاع الروسي، تيمور إيفانوف، في حديث نشرته صحيفة «كومرسانت» الروسية بحسب الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» انه: «يوجد لدينا مشروع مشترك لإنشاء ورشة أو مصنع لبناء السفن بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الروسية في طرطوس، سيكون من الممكن فيه ترميم السفن من مختلف الطبقات، وتجري حالياً أعمال التصميم، وتوجه فريق الاستطلاع إلى المكان (ميناء طرطوس)».

من جانبها، قالت وكالة «سبوتنك» الروسية نقلاً عن إيفانوف أن الحديث يدور حول إنشاء البنية التحتية (للمشروع)، مع جميع الآلات اللازمة.

وأشار إيفانوف إلى أن أعمال التصميم جارية وفريق الاستطلاع وصل إلى موقع البناء.

وتعمل في طرطوس حالياً نقطة التزويد المادي والفني للأسطول الحربي الروسي التي تستخدم من قبل سفن الأسطول العاملة في البحر المتوسط.

تصريحات إيفانوف، جاءت بعد يوم واحد على تأكيد وزير النقل علي حمود، في كلمة ألقاها خلال جلسة لمجلس الشعب، أن الوزارة تبحث مع الجانب الروسي توسيع مرفأ طرطوس ليتسع للحمولات الكبيرة وإقامة أرصفة ذات أعماق كبيرة.

وفي 30 من الشهر الماضي أعلن قائد أسطول البحر الأسود الروسي، الفريق البحري ألكسندر مويسييف، أن روسيا تواصل العمل على تحديث قاعدتها البحرية في ميناء طرطوس السوري.

وتقضي الاتفاقية الروسية السورية حول نقطة التزويد التقني في طرطوس باحتمال مرابطة 11 سفينة في هذا الميناء، بما في ذلك السفن المزودة بمفاعل الطاقة النووية، كما من المخطط توسيع قدرات القاعدة لإصلاح السفن.

في غضون ذلك، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف أن بلاده حللت نتائج استخدام المعدات العسكرية في سورية، ونتيجة لذلك تم إصلاح جميع العيوب التي تم تحديدها على الفور.

وقال بوريسوف بحسب «سبوتنيك»: إن «الجانب الروسي استخدم المنظومة الصاروخية «إسكندر- إم» في العمليات القتالية ضد الإرهابيين في سورية».

وأضاف بوريسوف: «لقد أثبتت المنظومة الصاروخية «إسكندر- إم» التابعة للقوات البرية الروسية فعاليتها، وكذلك راجمات اللهب «تورنادو-غي» و«سميرتش».

ووفقاً لبوريسوف، فإن روسيا حللت نتائج استخدام المعدات العسكرية في سورية، ونتيجة لذلك «تم إصلاح كل العيوب التي اكتشفت»، وكذلك تم العمل على «زيادة فعالية الأسلحة الروسية».

وزار بوريسوف سورية في 13 و14 كانون الأول، والتقى الرئيس بشار الأسد، وبحث معه قضايا سياسية، ومساهمة روسيا في التخلص من آثار الحرب في البلاد، واستعادة الحياة السلمية، والتعاون في مجالات الصناعة والطب والطاقة ومجالات أخرى عديدة».