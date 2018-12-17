دمشق: من غير المستبعد زيارة رؤساء عرب آخرين سورية في المستقبل

بينما لم تستبعد دمشق قيام رؤساء عرب آخرين بزيارات إلى سورية في المستقبل بعد زيارة الرئيس السوداني، عمر البشير، عبرت موسكو عن أملها في أن تساعد نتائج زيارة الأخير في الاستئناف الكامل للعلاقات بين الدول العربية وسورية.

وقال سفير سورية لدى الخرطوم، حبيب عباس، وفق وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء: «زيارة الرئيس البشير إلى سورية مهمة باعتباره أول رئيس عربي أو رئيس في المنطقة يقوم بزيارة إلى سورية منذ بداية الأزمة السورية عام 2011».

وأضاف عباس: إن «أهم ما جاء في زيارة الرئيس البشير إلى سورية هو البحث في إعادة المقاربة للعلاقات العربية – العربية».

وتابع: «ننظر في إعادة المقاربات كإعادة التوازن للعلاقات بين الدول العربية، بحيث تبتعد الدول عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفي الوقت نفسه إعادة المقاربات تعني التضامن العربي لمواجهة المخاطر المحدقة».

وأشار عباس إلى أنه «لا يستبعد زيارة رؤساء بعض الدول العربية لسورية في المستقبل»، موضحاً «أن الأمر وارد حقيقة، لأن هناك بعض الدول العربية تدرس إعادة فتح سفاراتها في دمشق، ونحن بدورنا ننتظر أن يعود العرب إلى سورية».

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان وفق وكالة «سانا» للأنباء: «من جانبنا نرحب بأول زيارة لرئيس دولة عربية إلى سورية منذ تجميد العضوية السورية في جامعة الدول العربية في تشرين الثاني عام 2011 ونعبر عن أملنا بأن تساعد نتائجها في الاستئناف الكامل للعلاقات بين الدول العربية وسورية، والاستئناف السريع لمشاركتها الشاملة في (عمل) جامعة الدول العربية، وننطلق من أن عودة سورية السريعة إلى الأسرة العربية ستساعد بشكل كبير في عملية التسوية السورية وفق المبادئ الأصلية للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة».

إلى ذلك، رفض الناطق الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، خلال ندوة صحفية الإجابة عن سؤال يتعلق بعائدية الطائرة التي نقلت الرئيس السوداني إلى دمشق، بحسب «روسيا اليوم».

وفي معرض إجابته عن سؤال صحفي حول إذا ما كانت طائرة من نوع «تو 154» نقلت البشير إلى دمشق الأحد، قال بيسكوف: إن هذا السؤال يجب أن يوجه إلى وزارة الدفاع الروسية، مضيفاً «لا أملك معلومات بهذا الخصوص، ولا أستطيع أن أجيب على سؤالكم».

وأوضح أنه: «إذا كنتم تعتقدون أن طائرات لوزارة الدفاع قامت برحلات، فمن الأفضل توجيه هذه الأسئلة لوزارة الدفاع».

من جهته، قال رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية الإيرانية كمال خرازي، وفق وكالة «فارس» الإيرانية للأنباء: إن «الحكومات المناوئة لسورية بدأت الواحدة تلو الأخرى بإعادة العلاقات معها فيما كان العديد يزعم أن الدولة السورية برئاسة الرئيس الأسد ستنهار في غضون شهر واحد».

وأضاف خرازي: إن الرئيس السوداني زار دمشق يوم أمس (الأحد) والتقى (الرئيس) الأسد وأن الحكومات الأخرى تعيد فتح سفاراتها في سورية.

ومساء الأحد الماضي قام الرئيس السوداني بزيارة إلى دمشق أجرى خلالها محادثات ثنائية مع الرئيس بشار الأسد، أكدا خلالها أن الأزمات التي تمر بها العديد من الدول العربية تستلزم إيجاد مقاربات جديدة للعمل العربي تقوم على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.