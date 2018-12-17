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أريسيان لـ«الوطن»: آلاف السوريين الأرمن راغبون في العودة إلى حلب

| سيلفا رزوق

الثلاثاء, 18-12-2018

كشفت عضو مجلس الشعب، رئيسة جمعية الصداقة البرلمانية السورية الأرمينية نورا أريسيان، عن رغبة الآلاف من السوريين الأرمن الذين اضطرتهم ظروف الحرب للمغادرة مؤقتاً إلى أرمينيا بالعودة إلى بلدهم، وإعادة إطلاق مشاريعهم الاقتصادية، ولاسيما في حلب.
وفي تصريح خاص بـ«الوطن»، أشارت أريسيان إلى أن هذا الموضوع طرح خلال لقاء الرئيس بشار الأسد والوفد الاقتصادي الأرميني المؤلف من رجال أعمال من أرمينيا وممثلين عن الجالية السورية أمس، وجرى التطرق إلى التسهيلات التي من الممكن أن تقدمها الحكومة السورية من أجل البدء بإعادة إطلاق مصانعهم، وبينت أن الرئيس الأسد رحب بالأمر، وسيتم البدء فوراً باتخاذ خطوات جدية في هذا الإطار.
ولفتت أريسيان إلى أنه وخلال اللقاء مع رئيس الجمهورية تم التأكيد على دور السوريين الأرمن في سورية، وأنهم خلال الحرب على سورية أثبتوا أنهم نموذج للوطنية، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ستكون نقطة انطلاق لرسم خطة عمل للشروع بعملية تفعيل العلاقات بين سورية وأرمينيا.

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