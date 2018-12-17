خميس للفلاحين: جاهزون للإقراض وسنقدم دعماً بمئات المليارات في الإطار الصحيح

جرعة تفاؤل قدمها رئيس مجلس الوزراء عماد خميس إلى الفلاحين، مؤكداً أن 100 مليار ليرة قيمة الدعم المقدم للقطاع الزراعي هذا العام وأن الحكومة ستقدم دعماً بمئات المليارات لكن في الإطار الصحيح للوصول لنهضة زراعية بالتعاون مع جميع المعنيين في القطاع الزراعي.

وخلال انعقاد الجلسة الثالثة من أعمال مجلس الاتحاد العام للفلاحين أشار خميس إلى أن الاهتمام بالقطاع الزراعي يعد من أولويات البرنامج الحكومي وأنه صمام الأمان للاقتصاد، موضحاً أنه لا يمكن لأحد نكران الدور الكبير الذي قام به فلاحو سورية على امتداد سنوات الحرب وخصوصاً فيما يتعلق في تأمين المواد الغذائية خلال الحصار الاقتصادي الجائر.

ووجه خميس وزير المالية بعقد لقاء مباشر مع مندوبين عن الاتحاد العام للفلاحين ومدير المصرف الزراعي والمهنيين لوضع آلية قابلة للتنفيذ لتأمين التمويل اللازم لعشرة مشاريع استثمارية قدمها اتحاد الفلاحين ورفع المقترحات لرئيس مجلس الوزراء لتتم الموافقة عليها.

ووعد وزير الزراعة أحمد القادري بتأمين جميع احتياجات المزارعين من بذار القمح والشعير، مؤكداً أن الغراس الحراجية والمثمرة متوفرة.

وأكد قادري أن أولوية الحكومة دعم القطاع الزراعي وتأمين الأعلاف وتوفير الأدوية البيطرية والزراعية، مشيراً إلى أن مهمة صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية على الإنتاج الزراعي والتخفيف من آثار الكوارث وليس التعويض عنها بشكل كامل.