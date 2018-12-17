التصويت لمصلحة مشروع القرار الذي قدمه نظام آل سعود إلى الجمعية العامة حول حالة حقوق الإنسان عمل عدائي موجه … الجعفري: تصويت إسرائيل لمصلحة مشروع القرار يفضح طبيعته

أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري أن سورية تعتبر التصويت لمصلحة مشروع القرار الذي قدمه النظام السعودي إلى الجمعية العامة حول حالة حقوق الإنسان فيها، عملاً عدائياً موجهاً، وهي لن تتوانى عن ممارسة حقوقها السيادية الوطنية واتخاذ الإجراءات تجاه مقدمي مشروع القرار والمصوتين لمصلحته، وبما يضمن عزل هؤلاء عن أي مساهمة أو دور في العملية السياسية التي يقوم بها السوريون وحدهم وإقصاءهم أيضاً عن أي مشاركة في جهود إعادة البناء والإعمار.

وفي كلمة له خلال الاجتماع الخامس والخمسين للجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، اعتبر الجعفري أن النظام السعودي لا يملك الأهلية القانونية ولا الأخلاقية لتقديم مثل هذا المشروع، مشيراً إلى أن تصويت كيان الاحتلال الإسرائيلي عليه بالموافقة، يفضح طبيعة وهوية المشروع، ويؤكد التحالف السعودي الإسرائيلي.

وشدد الجعفري على أن تمرير مشروع القرار السعودي سيشكل ترسيخاً لسابقةٍ خطيرة، سيتم استغلالها ضد أي بلد عضو، وذلك حين تقرر الحكومات التي تمارس النفوذ السياسي والاستقطاب المالي، أن تستهدف من يعارض سياساتها وهيمنتها ونفوذها، داعياً إلى أخذ الحيطة والحذر من الممارسات الشاذة التي تسعى عبر بعض الدول الأعضاء إلى تسييس آليات حقوق الإنسان، واستخدامها وسيلة ضغطٍ على بعض الدول.