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أتوق لزيارة دمشق وأرضها المجبولة بالقداسة والكرامة … المطران عطا اللـه حنا لـ«الوطن»: القدس في كارثة والوجود المسيحي مستهدف

| القدس المحتلة - عطا فرحات

الثلاثاء, 18-12-2018

اعتبر المطران عطا اللـه حنا مطران سبسطية للروم الأرثوذكس في مدينة القدس، أن كل الخطوات المتسارعة لتهويد القدس، واستهداف العقارات الفلسطينية عبر سلة من المرتزقة والأعداء الذين باعوا ضميرهم بحفنة دولارات، وكذلك استهداف الشخصيات الوطنية والاعتبارية في المدينة، هو لتخويف المقدسيين وترهيبهم وإسكات أصواتهم المدافعة عن بلدتهم ومقدساتهم.
وفي لقاء خص به «الوطن» من مدينة القدس المحتلة، تمنى المطران حنا لو أن المال الخليجي الذي صرف على الدمار في منطقتنا العربية استعمل من أجل دعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم مدينة القدس، وقال: «كنا نحذر بأن القدس في خطر، أما اليوم فنقول: إن القدس في كارثة حقيقية».
وبين المطران حنا، أن أولئك الذين يستهدفون المسجد الأقصى المبارك، ويستهدفون الأوقاف والعقارات الإسلامية في القدس هم ذاتهم الذين يستهدفون الأوقاف والمقدسات المسيحية، لافتاً إلى أن المسيحيين الفلسطينيين، مستهدفون كما هو حال كل المسيحيين في هذا المشرق العربي، ويبدو أنهم يريدون شرق أوسط خال من المسيحيين، وخال من مكونات أخرى من مكونات هذا المشرق.
المطران حنا عبر في لقائه مع «الوطن» عن رغبته في أن يزور دمشق قريباً وقال: أتوق لأن أزور دمشق، إن شاء اللـه ستتحقق هذه الأمنية في الوقت المناسب، وسنكون سعداء أن تطأ قدمنا هذه الأرض المقدسة المجبولة بدماء الشهداء، والمجبولة بالقداسة والكرامة والنعمة.
(نص اللقاء ص 2)

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