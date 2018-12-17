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استقبل وفداً من الجالية السورية ورجال أعمال أرمينيين … الرئيس الأسد: نرحب بمساهمة أرمينيا في إعادة الإعمار

| الوطن

الثلاثاء, 18-12-2018

أكد الرئيس بشار الأسد، أن المواقف المبدئية التي تتخذها جمهورية أرمينيا الصديقة ودعمها لسورية في وجه الحرب الإرهابية التي تتعرض لها، يجعلها من الدول التي يُرحب الشعب السوري بمساهمتها في جهود إعادة الإعمار.
كلام الرئيس الأسد جاء خلال استقباله أمس وفداً من الجالية السورية في أرمينيا، وعدداً من رجال الأعمال الأرمن حسبما أوردت صفحة «رئاسة الجمهورية العربية السورية» الرسمية على «فيسبوك».
الصفحة الرئاسية أشارت إلى أن اللقاء تركز حول عملية إعادة الإعمار، ورغبة رجال الأعمال من جمهورية أرمينيا في المشاركة في هذه العملية بالتعاون مع أبناء الجالية السورية.

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