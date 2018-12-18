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عروض مسرحية وفنية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة

| الوطن

الأربعاء, 19-12-2018

بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة نظم معهد التأهيل المهني للمعوقين حفلاً فنياً وفقرات شعرية وعروضا مسرحية للأطفال وذلك بالتعاون مع معهد الشلل الدماغي للكبار والجمعية السورية للمعوقين جسدياً وجمعية الشلل الدماغي.
أكد معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ياسر أحمد حرص الوزارة على مساعدة الأطفال ذوي الإعاقة بهدف دمجهم بالمجتمع وتنمية مواهبهم ومهاراتهم.
وبيّن مدير معهد التأهيل المهني للمعوقين محمد هادي مشهدية أن الهدف من الحفل تكريم الأطفال ودعمهم معنوياً، لافتاً إلى أن المعهد يدرس طلاباً من مختلف الأعمار بإشراف مدرسين مختصين وفق أساليب تعليمية تتوافق مع نوع الإعاقة.

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