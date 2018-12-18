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جهاز المناعة أحد أسباب الإصابة بالإرهاق المزمن

| وكالات

الأربعاء, 19-12-2018

وجد علماء أن طريقة استجابة أجهزة المناعة لدى بعض الأشخاص بشكل مبالغ فيه، على أي وعكة صحية قد تكون مؤشراً لمعرفة السبب في خلل معقد يُعرف باسم «متلازمة التعب المزمن»، وهو مرض شديد من أعراضه الإرهاق البدني والذهني طويل الأجل، ومن المعتقد أنه يؤثر فيما يصل إلى 17 مليون شخص في العالم ونحو 25 ألف شخص في بريطانيا.
وغالباً ما يصبح المصاب به طريح الفراش وغير قادر على مباشرة الأنشطة اليومية الأساسية مثل الاغتسال وإطعام نفسه.
واستخدم الباحثون دواء يعرف باسم «أنترفيرون ألفا» لخلق نموذج للأعراض ووجدوا أن المريض الذي تكون استجابته المناعية فعالة أكثر مما يجب أو مبالغاً فيها يزيد احتمال إصابته بإرهاق حاد.
وقالت أليس راسل من معهد لندن للطب النفسي والعلوم العصبية التابع لجامعة كينجز كوليدج والتي رأست هذا العمل: «لأول مرة نثبت أن الأشخاص العرضة للإصابة بمرض مثل متلازمة التعب المزمن لديهم جهاز مناعي مفرط النشاط قبل وأثناء وجود تحد لجهاز المناعة».

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