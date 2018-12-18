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شرعنة الماريجوانا للأغراض الترفيهية

| وكالات

الأربعاء, 19-12-2018

وعدت سلطات ولاية نيويورك الأميركية بالسماح في استخدام الماريجوانا للأغراض الترفيهية عام 2019، بينما أعلنت نيوزيلندا نيتها إجراء استفتاء عام بهذا الخصوص عام 2020. وأعلن مدير ولاية نيويورك، إندريو كوومو، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإشراف على استخدام الماريجوانا للأغراض الترفيهية وتقنينه وفرض الضرائب عليه سيضع حداً لما سماه «التجريم غير المبرر» في هذا المجال.
وأوضح أن مسألة تقنين «شرعنة» الماريجوانا للأغراض الترفيهية هي من ضمن خطة الابتكارات المخططة في الولاية لعام 2019.
وتمّت شرعنة الماريجوانا حتى اليوم في 9 ولايات أميركية، هي واشنطن وأوريغون ونيفادا وكاليفورنيا وكولورادو وفيرمونت ومين وماساتشوستس، وكذلك العاصمة الأميركية واشنطن. وسيكون الماريجوانا في متناول الأطباء وعمال المؤسسات الطبية حالياً في 30 ولاية أميركية.

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