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أصوات من داخل تابوت

| وكالات

الأربعاء, 19-12-2018

قطع مشاركون في موكب جنازة في الأرجنتين مراسم الدفن بعد أن سمعوا أصواتاً مشابهة لأصوات تنهدات، وقرروا تسليم الجثة إلى المستشفى.
وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن الحادث وقع في العاصمة بوينس آيرس، وكان أقارب المرأة المتوفاة التي تبلغ من العمر 65 عاماً، ينقلونها إلى المقبرة، عندما سمعوا أصوات قرع وصرخات مكتومة من التابوت.
وطلب المشيعون من سائق سيارة الدفن التوجه مباشرة إلى المستشفى لمعرفة ما إذا كانت المرأة لا تزال على قيد الحياة.
وفحص الأطباء الجثة وخلصوا إلى أن المرأة توفيت قبل مدة أقلها 24 ساعة.
وفسر موظفو وكالة دفن الموتى أن الصوت الذي سمع من التابوت، ناجم، على الأغلب، عن صوت الغازات التي انطلقت من الجثة عبر القصبة الهوائية.

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