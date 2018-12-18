بعد أقل من أسبوع على تكريمه… الموت يغيب الفنان التشكيلي وحيد مغاربة

غيب الموت صباح أمس، الفنان التشكيلي السوري وحيد مغاربة، وسيوارى الراحل الثرى في المقبرة الحديثة بحلب.

ولد الراحل في حلب عام 1942، حاصل على الإجازة في التصوير من أكاديمية روما للفنون عام 1978، أقام أكثر من عشرين معرضاً فردياً في سورية وإيطاليا ولبنان، وتميز بأسلوب خاص حمل ثقافة واسعة وتعلقاً أصيلاً بتراث سورية والعالم العربي.

شارك في عشرات المعارض الجماعية والمشتركة ومن أهمها معرض الخريف الذي تقيمه وزارة الثقافة السورية لتكون آخر مشاركاته في هذا المعرض يوم السبت الماضي، وقد كرمه وزير الثقافة محمد الأحمد قبل أقل من أسبوع خلال فعالية أيام الفن التشكيلي السوري الذي أقيم في دار الأسد للثقافة والفنون.

من أعماله تنفيذه لرسوم كتاب تاريخ الطب عند العرب الذي صدر في باريس عام 1986 للدكتور سليمان قطايا، كما ساهم في الرسوم التوضيحية لمجلتين كانتا تصدران في لندن، أما أعماله فمقتناة وزارة الثقافة والمتحفين الوطنيين في حلب ودمشق وعدد من المتاحف وصالات العرض العربية والغربية إضافة لمجموعات خاصة في سورية وإيطاليا وبلدان عربية.