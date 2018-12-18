كاشيما والثأر من الملكي

يختتم اليوم الدور نصف النهائي لمونديال الأندية بنسخته السابعة عشرة بلقاء حامل اللقب ريال مدريد مع كاشيما أنتلرز الياباني بطل آسيا في إعادة لمواجهتهما في نهائي بطولة 2016 ويومها احتاج الفريق الملكي للأوقات الإضافية للفوز بنتيجة 4/2 عقب التعادل 2/2 بعد أداء بطولي من أحفاد الساموراي, وكانت تلك المشاركة الأولى لكاشيما في حين يدخل الريال البطولة باحثاً عن الانفراد بصدارة المتوجين باللقب بعد تعادله مع غريمه برشلونة بثلاثة ألقاب لكل منهما، المباراة في الساعة السادسة والنصف، والفائز سيواجه في النهائي الرابح من مباراة ريفربلايت * العين.