المجد يجرب لاعبين جدداً

انتهت إجازة الـ72 ساعة التي منحها مدرب المجد لفريقه مع نهاية مرحلة الذهاب فوصل الكابتن عماد الدحبور في الواحدة من ظهر أمس إلى ملعب ناديه بباب مصلى للإشراف على أول حصة تدريبية تأهباً لمباراة عفرين بحمص في مسابقة الكأس.

وبكلام واضح وصريح كشف الدحبور من منزله بجديدة عرطوز أن همه واهتمامه سيكون بإعداد الفريق ليكون الحصان الأسود في إياب دوري المحترفين وبفريق أقرب ما يكون إلى الكمال بعد نجاح المساعي والاتصالات لكسب لاعبين محترفين جدد سيجعلون دكة الاحتياط ملبية لتطلعاته وذات مستوى فني مرموق.

وأعلن الدحبور عن اقتراب وصول مهاجم سوري معروف سبق أن لعب مع أندية دمشقية وهو محترف حالياً بألمانيا وتتجه النيات لإبرام عقد احترافي معه.

وينتظر الدحبور ثلاثة لاعبين آخرين، فهو بحاجة لحارس مرمى جيد ولاعب ارتكاز سيصل قريباً إلى دمشق واللاعب الثالث الذي سيجربه الدحبور فهو لاعب يملك تكتيكاً كروياً ويمكن أن يشكل ورقة رابحة للفريق.

وأوضح الدحبور أنه قام بضم 4 لاعبين من فريق شباب المجد وسينضم هؤلاء إلى معسكر المجد الذي تبذل المساعي لإقامته من مطلع السنة الجديدة في اللاذقية حيث سيجرب المدرب كل اللاعبين الجدد في ثلاث مباريات ودية سيلعبها المجد خلال المعسكر المغلق المذكور مؤكداً أن لا أسماء أساسية محسومة من الآن في التشكيلة التي ستلعب الإياب، فالأساسي عنده هو اللاعب الذي سيكون سريعاً في الاستجابة مع الفريق ومن ينفذ التعليمات.

وبهذا الخصوص سيكون اللاعب أحمد رجب بعد تعافيه قوة للمجد مع زميله بشار قدور وإذا ما وصل الاتفاق الشفوي بين الكابتن دحبور ولاعبه المخضرم رجا رافع إلى خواتيمه ونجح فيه رجا بخفض وزنه وإيصاله الى85 كغ، فإن ذلك يجعلني أشعر أن الإياب سيكون إياب رجا رافع وفق أحاسيس مدربه الخلوق.