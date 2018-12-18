4.4 ملايين لتر مازوت تدفئة استفاد منها ٢٢ ألف أسرة في القنيطرة

كشف مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في القنيطرة علي زيتون عن موافقة لجنة المحروقات الفرعية بالقنيطرة على إعادة افتتاح محطة وقود اتحاد الفلاحين للمحروقات في القطاع الجنوبي المحرر وتفعيل خزانين (مركز المناشد في قرية سويسة، ومركز السمير في منطقة كودنة)، بهدف تخديم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم وعدم تكبيدهم المشقة وبعد المسافة بين تلك القرى عن أقرب محطة مفعلة حالياً في مركز المحافظة.

وأشار زيتون إلى أن الكميات الموزعة من مازوت التدفئة على الأسر ضمن الوحدات الإدارية على كامل أرض محافظة القنيطرة بلغت 4.4 ملايين لتر حيث وزعت الدفعة الأولى ٢٠٠ لتر على كل الأسر المكتتبة بنسبة ١٠٠ بالمئة واستفادت منها جميع البلديات على أرض المحافظة وبنسبة متساوية وبشكل عادل بين الجميع وقد استفادت نحو22 ألف أسرة من مازوت التدفئة المسجلين من أصل ٢٥ ألف أسرة مقيمة بالقنيطرة.

وأكد زيتون توفير مستلزمات القطاع الزراعي من مادة المازوت لزوم عمل الجرارات الزراعية وآبار المياه المرخصة أصولا حسب الكشف الحسي من مديرية الزراعة.

وأوضح زيتون أن مخصصات المحافظة من طلبات المازوت للشهر الحالي على أرض المحافظة بلغت ١٣٠ طلباً (كل طلب نحو٢٢ ألف لتر) ومنها ٥٠ طلباً تم تخصيصه لمازوت التدفئة، إضافة إلى تزويد جميع القطاعات الحكومية وخاصة الزراعة والمياه والخدمات الفنية ومشاريع الطرق والخدمية والأفران والنقل، مبيناً أن واقع المحروقات على أرض المحافظة ممتاز ولم تتلق الجهات المعنية أي شكوى بخصوص نقص المادة أو غيابها أو احتكارها أو عدم وصولها إلى مستحقيها والمادة متوافرة بكميات تفي احتياجات المواطنين والمحافظة والقطاعات الخدمية، أما بالنسبة لأبناء القنيطرة في تجمعات النازحين بريف دمشق فيحصلون على مخصصاتهم من مازوت التدفئة من خلال الخزانات التي وضعت لهذه الغاية وبإشراف الوحدات الإدارية التابعة لمحافظة القنيطرة على حين التجمعات التي لا يوجد فيها بلديات فيتم التنسيق بين محافظة القنيطرة وريف دمشق من أجل تزويدهم بالمادة.

يذكر أن فرع الغاز بدمشق وريفها قام باستبدال /1000/ صمام كان بحالة فنية غيرة صالحة بأسطوانات الغاز المنزلي بوحدة الكوم.