في كأس سلة الرجال: لقاءان مهمّان اليوم في الفيحاء

سيكون عشاق السلة السورية اليوم الأربعاء على موعد جديد من الإثارة والندية والقوة، واللمحات الفنية الجميلة، وذلك بعدما وصل قطار مسابقة كأس الجمهورية لسلة الرجال إلى محطته الأكثر أهمية والأكثر قوة، لكون الأندية المتأهلة قد وصلت إلى مرحلة تحضيرية عالية، ولديها الكثير من الأوراق الفاعلة التي سنراها في الملعب، ما يعني أننا على موعد مع مباريات ينتظر أن يتجلى فيها جميع عناصر القوة والإثارة والندية، وستكون المباريات غنية سكوراتها، مثيرة بتقلباتها، وغربية بمجرياتها، مملوءة بفنياتها، وهذا ما سيزيد من جمالية المتابعة التي نريدها ونتمناها.

قمة ساخنة

يأمل الوثبة وهو يحل ضيفاً على الجيش في صالة الفيحاء في الساعة الرابعة عصراً أن يكون طريقه مفروشاً بالورد، وأن تكون مهمته سهلة، لكن الواقع شيء والأحلام شيء آخر، فالوثبة قادم إلى الفيحاء وفي جعبته ثمانية انتصارات، وصدارة المجموعة الوسطى من دون أي خسارة، ويضم الفريق لاعبين بمنزلة النجوم أمثال أنس شعبان وحكم عبد الله ومحمد زيدان ومحمود طرقجي، ومن ورائهم مدرب يعد من أفضل مدربينا الوطنيين، ويعيش فريق الوثبة حالة من الاستقرار من ذات النجوم الخمسة في ظل الإدارة الجديدة، وكل هذه المقومات تجعل فريق الوثبة من أكبر المنافسين، لكن لقاءه اليوم ليس سهلاً لأنه سيواجه بطل الدوري فريق الجيش المدجج بالنجوم، ولديه أوراق فاعلة ورابحة كثيرة، ودكة احتياط هي الأفضل بين جميع الأندية، ومدرب شاب يعرف كيف يوظف مقدرات لاعبيه حسب مجريات كل مباراة، إضافة لوجود خمسة لاعبين بصفوف الجيش كانوا عماد المنتخب الوطني، وهم في جاهزية فنية عالية.

اللقاء صعب على الفريقين لكن خبرة لاعبي الجيش تعطيه الأفضلية في الخروج بنقاط اللقاء، وكذلك مدرب الوثبة يعرف أن لمنافسه مزاجية معينة إن أجاد تعكيرها فقد يصطاده في ملعبه، ويخطف نقاط اللقاء.

متكافئة

في اللقاء الثاني يلتقي الوحدة وصيف المجموعة الجنوبية مع الكرامة وصيف المجموعة الوسطى في موقعة ينتظر أن تكون مفعمة بالإثارة والندية واللمحات الفنية والجميلة، لكون مستوى الفريقين شبه متساو، خاصة بعد التجديد بصفوف سلة الوحدة هذا الموسم، واعتماد الإدارة على لاعبين شباب مع وجود بعض لاعبي الخبرة أمثال شريف العش ومجد عربشة وعلاء إدلبي ويوسف مناع، ولدى الفريق مدرب خبير يعرف كيف يخلق حالة من التناغم والانسجام بين لاعبي الخبرة وحماسة الشباب، إضافة إلى أن الوحدة سيتسلح بعاملي الأرض والجمهور، لكن ذلك لا يعني أن الكرامة سيكون خارج التغطية فهو نجح في تجاوز مشكلاته الفنية بعد استقالة المدرب نضال الأسود، وتم تعيين المدرب الخبير نضر الشيخ زين الذي يأمل الكرماويون منه الكثير في قلب مستوى الفريق نحو الأفضل، وتحقيق نتائج إيجابية، ولدى الكرامة لاعبون شباب من مستوى عال يتوقع لهم مستقبل سلوي مشرق لا محالة، إضافة لعناصر الخبرة أمثال مهند حتويك، والشقيقين حسين وحسن قصاب.